涉招攬投資外匯、泰國農場吸金1.1億 澳洲Global公司2主管聲押禁見

澳洲Global公司業務總監郭家希訊後聲押禁見。（資料照，記者王定傳攝）

2025/07/24 08:05

〔記者王定傳／台北報導〕澳洲Global公司涉嫌於2019年至2023年間，以投資外匯保證金、不動產及泰國藥物植物農產計畫（即大麻），透過幹部或業務舉辦說明會，宣稱保證獲利，年化報酬率高達7％至14％，以此向50多名被害者吸金1億1千多萬元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分9路發動搜索，今晨訊後聲押禁見澳洲Global公司業務總監郭家希及合夥人兼公司執行長李宥成。

郭家希的丈夫、公司業務主管錢祺圍涉銀行法等，訊後50萬元交保，財務長廖宸緯25萬元交保，營運長陳奕安20萬元交保，3人均限制出境出海；另有5名業務分別3萬元至15萬元不等金額交保。

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檢調獲報，澳洲Global公司涉嫌2019年至2023年5月間，推出3種投資方案，例如；投資外匯保證金、投資危老都更或防疫旅館等不動產，及不動產及泰國藥物植物農產計畫，透過幹部或業務舉辦說明會方式，宣稱保證獲利，且年化報酬率高達7％至14％，以此向被害者吸金逾億元。

檢察官昨指揮台北處兵分9路發動搜索，並約談錢祺圍及郭家希夫妻、澳洲Global公司執行長、營運長、業務等10名被告與1名證人到場查證，全案朝銀行法、刑法加重詐欺、期貨交易法未經許可擅自經營期貨經理事業、洗錢防制法洗錢等罪嫌偵辦。

據查，錢祺圍及郭家希曾於2022年間曾參加民眾黨黨員代表選舉，因民眾黨接獲舉報有12名候選人以人頭黨員方式參加黨代表選舉，經查證後決議撤銷錢、郭等12人的候選人提名。

澳洲GLOBAL公司業務主管錢祺圍，訊後50萬元交保並限制出境出海。（資料照，記者王定傳攝）

澳洲GLOBAL公司營運長陳奕安（圖左），訊後20萬元交保並限制出境出海。（記者王定傳攝）

澳洲GLOBAL公司財務長廖宸緯，訊後25萬元交保並限制出境出海。（記者王定傳攝）

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