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    國1汐止路段4車連環撞！3人送醫 南下一度嚴重受阻

    國道一號南下9.4公里今天凌晨發生一起4車連環追撞事故，聯結車打橫佔據3個車道，交通嚴重受阻。（記者林嘉東翻攝）

    國道一號南下9.4公里今天凌晨發生一起4車連環追撞事故，聯結車打橫佔據3個車道，交通嚴重受阻。（記者林嘉東翻攝）

    2025/07/24 06:59

    〔記者林嘉東／新北報導〕國道1號南下9.4公里汐止路段，今（24日）凌晨4點30分發生聯結車、小貨車與轎車等4輛車連環車禍；其中，小貨車上一對男女一度受困車內，消防隊員搶救才將2人救出，還好2人僅受擦、挫傷，意識清楚，但聯結車打橫佔據3個車道，造成南下路段交通一度嚴重受阻。

    新北市消防局今天凌晨4點32分接獲通報，國道南下9.4公里發生1輛聯結車、2輛小貨車與1輛轎車連環追撞事故，4輛車疑似天雨路滑，失控追撞，聯結車打橫，佔據3個車道，造成南下車輛嚴重回堵。

    警方調查，聯結車駕駛沒受傷，小貨車駕駛送往汐止國泰醫治，小貨車上一對年約60歲男性駕駛與50歲女性乘客一度受困車內，意識清楚，僅受擦挫傷，消防隊員將2人救出送醫。國道警察全力排除事故，已於上午6點半恢復通行，警方呼籲用路人注意車前狀況，勿超速。

    國道一號南下9.4公里汐止路段，今天凌晨4點30分發生聯結車、小貨車與轎車等4輛車連環車禍，聯結車打橫佔據3個車道，造成嚴重回堵。（記者林嘉東翻攝）

    國道一號南下9.4公里汐止路段，今天凌晨4點30分發生聯結車、小貨車與轎車等4輛車連環車禍，聯結車打橫佔據3個車道，造成嚴重回堵。（記者林嘉東翻攝）

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