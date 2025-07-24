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    涉招攬投資外匯違法吸金1.1億 澳洲GLOBAL業務總監到案

    澳洲Global公司涉違法吸金，檢調昨發動搜索，並約談其業務總監郭家希（圖左）。（記者王定傳攝）

    澳洲Global公司涉違法吸金，檢調昨發動搜索，並約談其業務總監郭家希（圖左）。（記者王定傳攝）

    2025/07/24 06:01

    〔記者王定傳／台北報導〕澳洲Global公司涉嫌於2019年至2023年間，以投資外匯保證金、不動產及泰國藥物植物農產計畫（即大麻），透過幹部或業務舉辦說明會，宣稱保證獲利，年化報酬率高達7％至14％，以此向50多名被害者吸金1億1千多萬元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分9路發動搜索，約談澳洲Global公司業務總監郭家希及其丈夫錢祺圍等10人到案，全案朝違反銀行法等罪嫌偵辦。

    檢調獲報，澳洲Global公司涉嫌2019年至2023年5月間，推出3種投資方案，例如；投資外匯保證金、投資危老都更或防疫旅館等不動產，及不動產及泰國藥物植物農產計畫，透過幹部或業務舉辦說明會方式，宣稱保證獲利，且年化報酬率高達7％至14％，以此向被害者吸金逾億元。

    檢察官昨指揮台北處兵分9路發動搜索，並約談錢祺圍及郭家希夫妻、澳洲Global公司執行長、營運長、業務等10名被告與1名證人到場查證，全案朝銀行法、刑法加重詐欺、期貨交易法未經許可擅自經營期貨經理事業、洗錢防制法洗錢等罪嫌偵辦。

    據查，錢祺圍及郭家希曾於2022年間曾參加民眾黨黨員代表選舉，因民眾黨接獲舉報有12名候選人以人頭黨員方式參加黨代表選舉，經查證後決議撤銷錢、郭等12人的候選人提名。

    澳洲Global公司涉違法吸金，檢調昨發動搜索，並約談其業務總監郭家希及郭的丈夫錢祺圍（圖左二）。（記者王定傳攝）

    澳洲Global公司涉違法吸金，檢調昨發動搜索，並約談其業務總監郭家希及郭的丈夫錢祺圍（圖左二）。（記者王定傳攝）

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