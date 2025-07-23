打擊「綠能蟑螂」 中檢、市府辦座談案例解析

綠能發展與廉政治理座談會，何文欽廠長（左起）、郭銘峰教授、李俊毅主任檢察官、王肇強科長，透過實務案例分享與交流。（經發局供）

2025/07/23 23:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為揪出各類妨害綠能產業發展的「綠能蟑螂」，避免不當外力介入，以達能源轉型、環境永續之政策目標，台中市府與台中地方檢察署舉辦綠能發展與廉政治理座談會，討論太陽光電、風力發電等再生能源發展過程，常見的行政程序、民間投資困難及廉能風險議題，透過實務案例分享與交流，優化投資環境及永續能源發展。

會中由台中地方檢察署何建寬檢察官分享綠能相關態樣，解析案例，了解依法行政、圖利與便民等法治觀念；台大政治學系暨公共事務研究所教郭銘峰也分享綠能行政透明及企業誠信。

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台中地檢署李俊毅主任檢察官說，為有效打擊妨害綠能產業犯罪，地檢署已結合警、調、廉及綠能產業發展相關機關成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪平臺」，對於排除外部不法勢力干預、協力維護綠能建設，呼籲綠能產業廠商於營運過程中如遭受藉勢藉端或恐嚇勒贖等不法行為，應勇於提出檢舉，地檢署將積極、從嚴、從速依法偵辦。

因應能源轉型，台電公司再生能源處廠長何文欽也分享，台電公司在大台中地區推動綠能建置的現況、展望與困境，分析綠能現況發展與資源化運用，提升企業對綠能政策瞭解，及打擊綠能蟑螂。

經發局副局長林敏棋也說，市府新訂「台中市永續淨零自治條例」，兼顧城市永續發展及減碳策略，未來也將持續推動太陽光電、小水力發電及離岸風電，展現綠能產業的多元潛力。

何建寬檢察官分享綠能相關態樣，解析案例。（經發局提供）

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