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    啦啦隊女孩街頭遭盤查拉手臂 中壢警：已致電說明獲理解

    台新戰神啦啦隊女孩闕闕日前在桃園市中壢區中平商圈被警盤查。（記者黃政嘉翻攝）

    台新戰神啦啦隊女孩闕闕日前在桃園市中壢區中平商圈被警盤查。（記者黃政嘉翻攝）

    2025/07/23 23:08

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣職業籃球大聯盟台新戰神啦啦隊女孩「闕闕」稱日前在桃園市中壢區中平商圈被奇怪外籍人士盯上，快步離去時遭3名男子圍住，口中一直喊「police」，但身上穿便服，還抓住她手臂，感到慌張、害怕。中壢警分局今回應，當時因發現2名女子見警即迅速轉向加速離去，舉止異常引起員警注意，說明及盤查後2人就離去，分局事後主動致電當事人關心。

    中壢警分局今說明，19日晚間9點45分左右，在中平路一帶逾期移工高密度熱區執行查緝專案勤務時，發現2名女子見警即迅速轉向加速離去，舉止異常引起執勤員警注意，員警立即高喊「警察」、「police」表明身分並上前攔阻去路，同時出示證件說明盤查事由，經查明該2名女子身分說明盤查緣由後，現場2人即離去。

    闕闕在Threads上說到，「這件事情我認為警察可以直接說不好意思，我們需要檢查一下證件，麻煩出示一下」，「我不理解為什麼要直接用大吼的方式，而且一直說police，我有那麼像外籍人士嗎？然後還直接上手拉扯，不管今天是男生還女生，都會被嚇到吧！當下的驚嚇程度，是可以去收驚的那一種⋯」。

    中壢警分局說明，對於當事人在社群平台發表相關貼文，分局獲悉後主動致電關心說明，該當事人也於通話中表示理解。

    中壢分局表示，針對轄內外籍人口密集處所，持續配合相關機關依法執行查緝任務，執勤過程依照法定程序與比例原則辦理，秉持依法行政、保障人權的原則，維護轄區治安。

    闕闕發文訴說當天經過。（翻攝Threads）

    闕闕發文訴說當天經過。（翻攝Threads）

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