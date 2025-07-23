7/23 今彩539頭獎開出2注！桃園包辦

今晚（7月23日）開獎的第114000178期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/07/23 22:18

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月23日）開獎的第114000178期今彩539頭獎開出2注，由桃園市楊梅區瑞溪里瑞溪路一段265號1樓「立鑫公益彩券行」、桃園市龜山區大同里大同路124號1樓「億旺彩券行」開出。

第114000178期今彩539中獎號碼為「16、18、23、36、39」，頭獎開出2注，每注可得800萬；貳獎共189注中獎，每注可得2萬元；參獎共6336注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬34注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000178期39樂合彩中獎號碼為「16、18、23、36、39」，四合摃龜；三合共234注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3199注中獎，每注可得1125元。

第114000178期3星彩中獎號碼為「713」，壹獎共322注中獎，每注可得5000元。

第114000178期4星彩中獎號碼為「4155」，壹獎共28注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法