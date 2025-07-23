控前夫「清掉」水墨大師顏聖哲畫作 女子求償遭法院打臉原因曝

控前夫「清掉」水墨大師顏聖哲畫作，前妻提告求償台南地院駁回。（資料照）

2025/07/23 22:20

〔記者王捷／台南報導〕顏姓女子離婚後返家取物，發現水墨大師顏聖哲所贈、兩幅價值約70萬的水墨畫不見，以及嬰兒床、車鑰匙都消失，控蔡姓前夫丟棄，提告求償74萬餘元，雖然顏女提出蔡男曾說「很多東西都清掉了」，但台南地院仍認為無法證明由蔡男丟棄物品，駁回顏女求償告訴。

顏女與蔡男於2023年8月經調解離婚，當庭達成協議，由顏女於同月29日返家取回個人物品，蔡男亦當場表示同意。顏女主張，她依約返家時，僅發現部分衣物，其餘物品均未尋獲，蔡男並拒絕讓她入屋，還在對話中表示「很多東西都清掉了」，她因此認為對方已擅自丟棄屬於她的物品。

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顏女提出畫作照片與藝術行情查詢資料，證明她擁有的畫作是國寶級畫家顏聖哲所繪，分別價值40萬元與30萬元，另提出賓士車鑰匙重配估價單及嬰兒床市價資訊，主張損失共達74萬9659元。她另提供返家當日與蔡男的錄音檔，作為蔡男承認處分物品的證據。

然而，法院審酌顏女所提出的錄音內容與照片資料後認為，錄音中雖有蔡男提及「清掉了」、「都不見了」等語，但未具體指出是畫作、鑰匙或嬰兒床，照片雖能證明物品存在，背景環境卻無從辨識，也無法證明物品曾放置於蔡男住所。

依民事訴訟法第277條規定，原告對自己主張有利的事實，要自行負舉證責任，但是顏女沒辦法證明這些失蹤的物品放在哪，還有蔡男是不是真的丟了這些東西，所以構成侵權要件並不完備，損害賠償請求難以成立，所以駁回顏女訴訟。

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