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    聯結車失控撞國光客運釀1死 基檢相驗家屬難以接受

    客運視角曝光揭砂石車跨越對向車道相撞瞬間。（圖擷自臉書「記者爆料網」）

    客運視角曝光揭砂石車跨越對向車道相撞瞬間。（圖擷自臉書「記者爆料網」）

    2025/07/23 21:43

    〔記者林嘉東／基隆報導〕一輛滿載鋼條的聯結車今（23日）上午疑超載失控撞及國光客運，造成坐在第一排、39歲游姓乘客傷重不治，另1重傷13輕傷。基隆地檢署晚間晚間相驗後，已將遺體發交家屬；游男的大伯感嘆，姪子很優秀，當兵退伍後，就在科技電子公司上班，想不到上班途中遭逢此意外。

    金山警方在事故後，通知游男父親與妹妹到案後，報請檢察官相驗釐清死因，檢察官林秋田晚間7時許到基隆長庚醫院地下室太平間相驗游男遺體，隨後將遺體發交家屬。游父與游男的妹妹哭紅眼，始終不發一語，悲慟不已；游的大伯說，姪子很優秀，退伍後就在台北一家電子科技公司上班，人很乖，想不到上班途中會遭逢意外，從此天人永隔，讓家屬難以接受。

    當地野柳里長黃長生則表示，游男士生土長的野柳在地人，每天從野柳住處搭國光客運到內湖科技園區上班，是名優秀的工程師，游父對愛子在上班途中遇死劫，悲痛不已，面對國光客運、慈濟團體拿給他慰問金都婉拒，不斷頻頻拭淚，只淡淡說「謝謝」，悲痛之情溢於言表。

    檢察官林秋田到基隆長庚相驗游男遺體後發交家屬。（記者林嘉東翻攝）

    檢察官林秋田到基隆長庚相驗游男遺體後發交家屬。（記者林嘉東翻攝）

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