接受招待喝花酒20次 軍備局205廠上校等人涉貪判刑

軍備局林姓上校等人接受招待喝花酒，洩露標案內容，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2025/07/23 23:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕國軍第205廠林姓上校主任、林姓士官長等3人，接受廠商招待喝花酒20次並收賄，洩露採購標案資料，其中林姓上校主任、林姓士官長日前被高等法院高雄分院依違反貪污治罪條例，分別判處徒刑2年5月和2年7月。

判決書指出，被告林男為國防部軍備局205廠工務中心兵器製造室上校主任，另被告林姓、呂姓士官長則借調至工務中心任職，負責相關採購案的技輔工作，管控廠商履約進度及施工產品是否符合契約規定，並擔任評鑑小組成員，監督驗收進度。

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2018年7月，205廠工務中心簽辦「機軸半成品、閂鎖左導板」等採購案，得標廠商為能順利得標、履約、驗收及請款，免費招待雙林上酒店、舞廳，藉此希望標案履約時間可以展延，或順利通過驗收。

此外，另有廠商看上205廠其他標案，請林姓上校幫忙，林男指示廠商先申請試製認證資格通過後，205廠便能向其採購。廠商為能加速取得資格，邀請林姓上校等3人多次上酒店飲宴，藉機取得通過驗證的技巧。

高雄地院審酌林等人分別繳回贓款5萬元至12萬元不等，依違反貪污治罪條例，分別判處林姓上校和林姓士官長有期徒刑2年5月和2年7月，均褫奪公權1年﹔吳姓士官長則處2年徒刑、緩刑3年，需支付國庫15萬元，他上訴後又撤回並定讞。

林姓上校和林姓士官長不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回，尚未定讞。

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