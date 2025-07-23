高雄大樹「和山光電」涉違法施工 業者林瑞豐、水保負責人聲押

大樹和山光電案檢方聲押業者、及水土保持計畫負責人吳姓技師。（資料照）

2025/07/23 21:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大樹區「和山光電」因違法施工被高雄市府開罰並移送偵辦，經橋頭地檢署分案追查，今天將和山電廠業者林端豐與水土保持計畫負責人吳姓技師等2人聲押禁見。

經查，林瑞豐登記「聰明的家」原本是做雞絲麵起家，看準光電開發潛力，投入超過10億元跨足太陽能光電業，案發後不堪投資巨額損失，上週向市府寄出存證信函，強調光電計劃均依法申設，不能不給改正申覆期限就片面廢止，將保留法律追訴權向市府求償損失。

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水利局於今年6月19日移請橋頭地檢署偵辦，23日廢止第2期水保計畫，經發局也已報請能源署，廢止原相關籌設許可及施工許可，都發局亦已報請內政部就原開發計畫部分調整回原編定使用以恢復植生。經濟部能源署上月已針對業者違法在未核准區域進行光電施工部分，先裁罰150萬元，上月更廢止和山光電二期水保施工許可。

高市府表示，水利局自核定水土保持計畫後，水保監督檢查總計15次，違規裁罰7次共108萬元，並於今年5月要求業者停止整地施工，並主動查察業者涉及於不可開發區施工並丈量違反開發計畫違規超過2公頃。

檢方6月23日與水利局水保人員勘察現場，查明廠商是否有違反水土保持計畫致生危害水土流失情形，經調閱相關資料，將相關人員帶回偵辦。

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