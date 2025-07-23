為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    街口支付創辦人胡亦嘉 延長限制出境出海8個月

    「街口支付」創辦人胡亦嘉（左）在律師陪同出庭時強調，自己「絕對不會逃亡」。（資料照，記者羅沛德攝）

    「街口支付」創辦人胡亦嘉（左）在律師陪同出庭時強調，自己「絕對不會逃亡」。（資料照，記者羅沛德攝）

    2025/07/23 20:04

    〔記者張文川／台北報導〕「街口支付」創辦人胡亦嘉，3年前因涉發行ETF基金、自肥6000萬元，被台北地檢署依違反證券交易法罪嫌起訴，台北地院審理中，由於限制出境、出海禁令將期滿，法官日前傳喚檢、辯開庭後，裁定胡亦嘉自7月25日起，延長限制出境、出海8個月，但無須施以電子設備科技監控。

    由於街口與泰山的股權交易，今年5月被一審判決交易無效，泰山聲請假執行，法院前往執行未果，36億元投資款去向不明，而胡的ETF案尚未審結，北檢擔心胡可能為了逃避債務、或獲利了結，而有逃亡之虞，建請法官繼續將他限制出境、出海，並施以電子鐐銬監控。

    法官21日傳喚胡亦嘉、其律師團、檢方到庭表達意見，指最近「街口金科」的民事案件，起因於泰山公司的經營權糾紛，本應與街口無關，泰山、街口簽訂的是投資合約，36億元資金自然是用於公司發展。

    胡表示，街口金科除了民事案已上訴，也正在尋覓取代泰山的投資資金，無人可取代他去募資，他已被限制出境3年，希望能解除限制出境，「我絕對不會逃」。

    法官詢問泰山假執行案的情況，胡亦嘉回稱，街口金科是控股公司，不是像郵局收了錢就放著不動，資金都已匯至很多子公司做為營運之用，沒有任何一毛錢進入他的口袋。

    檢察官指出，報載街口支付取得的36億元泰山資金，流向不明，法院前往假執行也未果，資金去向有疑慮，連帶影響本件的刑案審理，胡亦嘉可能因逃避債務或了結獲利，而有逃亡之虞，本案不能與交易案完全切割分離視之，例如國寶集團總裁朱國榮，也是因另案而棄保潛逃，胡亦嘉有必要向法院說明36億元去向、或他赴金管會說明的結果。

    北院合議庭審酌後，裁定胡亦嘉自7月25日起，延長限制出境、出海8個月，但無須實施科技監控。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播