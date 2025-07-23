街口支付創辦人胡亦嘉 延長限制出境出海8個月

「街口支付」創辦人胡亦嘉（左）在律師陪同出庭時強調，自己「絕對不會逃亡」。（資料照，記者羅沛德攝）

2025/07/23 20:04

〔記者張文川／台北報導〕「街口支付」創辦人胡亦嘉，3年前因涉發行ETF基金、自肥6000萬元，被台北地檢署依違反證券交易法罪嫌起訴，台北地院審理中，由於限制出境、出海禁令將期滿，法官日前傳喚檢、辯開庭後，裁定胡亦嘉自7月25日起，延長限制出境、出海8個月，但無須施以電子設備科技監控。

由於街口與泰山的股權交易，今年5月被一審判決交易無效，泰山聲請假執行，法院前往執行未果，36億元投資款去向不明，而胡的ETF案尚未審結，北檢擔心胡可能為了逃避債務、或獲利了結，而有逃亡之虞，建請法官繼續將他限制出境、出海，並施以電子鐐銬監控。

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法官21日傳喚胡亦嘉、其律師團、檢方到庭表達意見，指最近「街口金科」的民事案件，起因於泰山公司的經營權糾紛，本應與街口無關，泰山、街口簽訂的是投資合約，36億元資金自然是用於公司發展。

胡表示，街口金科除了民事案已上訴，也正在尋覓取代泰山的投資資金，無人可取代他去募資，他已被限制出境3年，希望能解除限制出境，「我絕對不會逃」。

法官詢問泰山假執行案的情況，胡亦嘉回稱，街口金科是控股公司，不是像郵局收了錢就放著不動，資金都已匯至很多子公司做為營運之用，沒有任何一毛錢進入他的口袋。

檢察官指出，報載街口支付取得的36億元泰山資金，流向不明，法院前往假執行也未果，資金去向有疑慮，連帶影響本件的刑案審理，胡亦嘉可能因逃避債務或了結獲利，而有逃亡之虞，本案不能與交易案完全切割分離視之，例如國寶集團總裁朱國榮，也是因另案而棄保潛逃，胡亦嘉有必要向法院說明36億元去向、或他赴金管會說明的結果。

北院合議庭審酌後，裁定胡亦嘉自7月25日起，延長限制出境、出海8個月，但無須實施科技監控。

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