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    男潑漆遭拘提控違法搜索、偷竊 南市警駁：合法且全程錄影

    林男疑潑漆遭拘提，躲屋內房間，警方翻找鑰匙被控竊盜與違法搜索，警方駁斥抹黑，稱全程錄影並符合法規。（記者王捷攝）

    林男疑潑漆遭拘提，躲屋內房間，警方翻找鑰匙被控竊盜與違法搜索，警方駁斥抹黑，稱全程錄影並符合法規。（記者王捷攝）

    2025/07/23 19:31

    〔記者王捷／台南報導〕林姓男子疑似到前妻住處潑漆，警一分局持台南地檢署拘票前往拘提時，林男躲在上鎖房內，員警為開門、翻找客廳抽屜尋找鑰匙，事後遭指控違法搜索並偷黃金；警方反駁抹黑，強調符合逕行搜索規定，全程均有錄影。

    林男與前妻疑有感情糾紛，引發潑漆毀損與恐嚇案，警方從車輛鎖定其身分後，前往外縣市執行拘提，當時由林男胞妹開門，員警從對話中得知林男躲在樓上上鎖房間內，胞妹說「如果發生什麼事，不想蹚這渾水」，隨即帶著孩子離開。

    警方請來當地派出所支援蒐證，並找鎖匠開鎖但無果，員警翻找抽屜試圖找鑰匙，最終認定無急迫性離開。林男之後到警一分局投訴，警方依拘票將其逮捕；林男聲稱警方違法搜索還偷竊黃金。

    根據刑事訴訟法第131條，警方在特定情況下可不經搜索票搜索；第一項規定中，如為逮捕嫌疑人，且有具體事實可認定人藏匿屋內，即可進行搜索。

    不過，若濫用該條做為逕行搜索依據，恐使本應嚴格審核的搜索票制度形同虛設；該條立法目的除在保存證據，亦須具備急迫性，實務上多數警方會埋伏至對象離家再行拘提。

    律師麥玉瑋指出，本案警方事後報請法院核准，符合逕行搜索要件。針對民眾指控，警一分局已自請調查，並強調全程錄影，以維護民眾權益。

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