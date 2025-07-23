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    首頁　>　社會

    台中太平工廠火警濃煙竄天 疑電線走火釀禍

    台中太平鵬儀路一家工廠今天起火，現場3樓持續竄出濃煙，所幸及時撲滅沒有人員傷亡。（民眾提供）

    台中太平鵬儀路一家工廠今天起火，現場3樓持續竄出濃煙，所幸及時撲滅沒有人員傷亡。（民眾提供）

    2025/07/23 18:33

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平鵬儀路一家金屬模具製造工廠，今天上午10點多，工廠3樓突然竄出濃煙，員工發現雖嘗試滅火，但火勢猛烈迅速延燒，員工趕緊下樓逃生並報案，台中市消防局獲報出動20多人，到場時現場已陷入火海，立刻佈水線搶救，約半小時就將火勢撲滅，因靠近員工宿舍的延長線有燒熔跡象，不排除是電線走火，詳細起火原因需火調人員鑑識後釐清

    台中市消防局今天上午10點41分接獲報案，指稱太平鵬儀路內有工廠火警，立刻派遣太平、東英、仁化、車籠埔、信義等5個分隊，20多名消防人員到場搶救，消防人員抵達時工廠3樓已陷入火海，黑煙直竄，立刻佈水線搶救，火勢約在20分鐘控制，11點16分撲滅，所幸沒有人員傷亡。

    消防人員初步了解，今天上午10點多員工在上班時，發現工廠3樓靠近宿舍的區域起火，員工當時常時立即拿水滅火，不過火勢太大無法澆熄，趕緊下樓逃生並報案。

    因現場延長線有燒熔跡象，初步不排除是電器使用不當引發火警，不過詳細起火原因需由火調人員鑑識採證後釐清。

    太平消防分隊也提醒民眾，常見居家火災多與電器故障或炊事不慎有關。建議民眾可安裝住宅用火災警報器，並選用具熄火安全裝置與溫度感知功能的合格爐具，以及加裝過載保護裝置的延長線等經CNS認證的安全產品，以有效預防火災、及早察覺異狀、降低災害風險。

    台中太平鵬儀路一家工廠今天起火，現場濃煙竄天。（民眾提供）

    台中太平鵬儀路一家工廠今天起火，現場濃煙竄天。（民眾提供）

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