涉詐領公款近7萬元 苗縣新興國小總務主任起訴

苗栗縣頭份市新興國小何姓總務主任，涉嫌多次偽造文書、虛報採購項目並開立不實發票，向學校與市公所詐取公款近7萬元，被苗栗地檢署起訴。（資料照）

2025/07/23 18:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市新興國小何姓總務主任，利用職務之便，涉嫌多次偽造文書、虛報採購項目並開立不實發票，向學校與市公所詐取公款近7萬元。苗栗地檢署偵查終結，依圖利、偽造文書及詐取財物等罪嫌，將他提起公訴。

檢方調查，何男自2021年8月1日起擔任新興國小總務主任，經辦學校各項採購業務。他於2022年8月辦理22萬8415元之隔間工程採購案時，未辦理公開招標，逕洽特定家具建材行承作，復又於該採購案結算驗收證明書上登載不實之驗收日期等事項，並自行用印校長甲章，圖利廠商2萬7410元。

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同年，何男辦理自然教室鐵櫃4座採購案時，明知並未實際向某家文教用品社購買4座鐵櫃，仍與該業者合意，開立不實內容之發票，再由何男製作不實之憑證黏存單，並據以向學校主計申請核銷款項，使不知情之主計准予撥款2萬4000元予業者。

另，何男辦理「校舍補強工程安置計畫-購買紙箱、封箱膠帶」，明知紙箱是向台南廠商購買，封箱膠帶是其另行購買，仍製作不實之收據及憑證黏府單，並據以向學校主計申請核銷款項，使不知情之主計人員准予撥款5850元。

此外，他辦理苗栗縣政府補助新興國小暑假運動團隊餐費，明知未向某飲食店購買水餃，仍利用空白收據登載不實內容後，再自行蓋印章，取得5890元補助款；辦理校慶運動會時，他未實際向廠商購買發令槍與彈藥，卻索取空白收據填寫假資料，向頭份市公所請款4000元至校庫。

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