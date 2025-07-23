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    碩士男教吉他趁機猥褻不斷呻吟 捏學弟大腿問「能摸嗎」判7月

    台北市一名林姓男子，趁著指導學弟彈吉他之際，竟湊近聞對方體味，還不斷發出奇怪呻吟聲，甚至捏抓大腿後還得寸進尺詢問「能摸嗎？」（路透）

    台北市一名林姓男子，趁著指導學弟彈吉他之際，竟湊近聞對方體味，還不斷發出奇怪呻吟聲，甚至捏抓大腿後還得寸進尺詢問「能摸嗎？」（路透）

    2025/07/23 18:05

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名林姓男子，趁著指導學弟彈吉他之際，竟湊近聞對方體味，還不斷發出奇怪呻吟聲，捏抓大腿後還得寸進尺詢問「能摸嗎？」；學弟不堪受辱，憤而報警提告。台北地方法院審理，依強制猥褻罪判處7月有期徒刑。全案仍可上訴。

    判決指出，林男與學弟阿偉（化名）在大學課堂結識，偶爾透過臉書Messenger上聯繫、了解生活近況，因談攏出售吉他並指導吉他彈奏，遂約於去年4月間見面吃飯。晚餐結束後，林男將阿偉帶返住處，未料卻在旁教學吉他時，竟將頭部靠於對方右肩，並湊近聞其體味、發出呻吟聲。

    阿偉見狀，隨即擺動肩膀表示想休息一下，並將吉他放於一旁，林男則接續轉身以其左手略壓於阿偉的右半身體，再以右手由外往內向大腿抓6、7下。對此，阿偉雙腿抖動其所著褲子，並以手撥、推林男，避免生殖器遭觸碰；然林男卻直接詢問，可否伸手入褲子內摸生殖器，經阿偉嚴正拒絕，才停止更進一步的猥褻行為。

    台北地院法官審理，林男為滿足個人性慾，竟強制猥褻阿偉，造成對方身心嚴重受創，考量他坦承犯行，態度良好，另參酌雙方迄今未達成和解，兼衡碩士畢業、從事移民顧問工作、月收入約4萬3000元，未婚、需扶養罹癌父親等生活情狀，依強制猥褻罪判處7月有期徒刑。全案仍可上訴。

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