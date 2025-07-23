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    台南警方被控闖民宅關監視器搜索 彰化屋主：價值12萬黃金不見了

    圖為台南警方到彰化辦案，未持搜索票，進入民宅。（民眾提供）

    圖為台南警方到彰化辦案，未持搜索票，進入民宅。（民眾提供）

    2025/07/23 17:33

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕3名台南市警一分局員警本月17日在未出示搜索票的情況下，強行闖入員林市某林姓屋主住處執法，事後屋主發現價值約12萬的一兩黃金不翼而飛，全部執法過程被屋內隱藏式監視器拍下，家屬怒批「根本是強盜行為」，並向彰化警方報案，檢警已立案偵辦。

    林姓屋主疑因前妻的父親欠債遭人潑漆，家族中其中一人被台南警方認定為嫌疑人，該名家人在7月初就收到台南市警一分局傳票，要求7月8日到案說明，但當日適逢颱風侵台，家屬致電請求延期卻遭拒絕，台南警17日就上門調查。

    林男強調「當事人根本不在場，警方卻硬要牽連！」警方也沒有拿搜索票，還誘騙未成年家人開門，進門竟偷關掉監視器，好在家中還有另一監視系統，其關電源、搜索行為這個監視器系統拍下，成為警方濫行執法的鐵證。

    林男指出，依據監視器畫面顯示，員警在樓下翻動抽屜，隨後更找鎖匠打開二樓鐵門，事後警方否認搜索，但家人事後發現二樓有一面一兩重、價值約12萬黃金不異而飛。

    林男說「台南警方沒有搜索票，還偷關監視器，家裡黃金不見了」，所幸整段非法搜索過程被屋內隱藏式監視器拍下，家屬怒批「根本是強盜行為」，彰化檢警據報後已立案偵辦。

    台南警方今發新聞稿澄清，偵查隊員警7月16日上午，持臺南地檢署核發之拘票前往彰化縣員林市執行拘提，當時有依規定通報越區辦案。執行過程中，員警依法表明身分並出示拘票，且開啟微型攝影機紀錄執行過程備查，執行現場並未有任何損壞及查扣任何物品。相關執行情形，已主動陳報台南及彰化地院及檢察署，並由法院准予備查，程序合法，否認翻動屋內物品。

    林姓屋主說，台南警方上門搜索後，家中一面如圖中的金牌不異而飛。（民眾提供）

    林姓屋主說，台南警方上門搜索後，家中一面如圖中的金牌不異而飛。（民眾提供）

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