澎湖地檢署聲押5被告 傳涉徐少東偷渡案

澎湖地檢署大規模羈押5名被告，傳與徐少東偷渡案有關。（翻攝臉書）

2025/07/23 17:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署檢察官昨（22）日偵辦1件違反出入國及移民法案件，一口氣向法院聲請羈押5名被告，外傳與涉嫌吸金超過22億元的重大經濟犯三聯集團負責人徐少東，由澎湖湖西鄉偷渡出境有關，但檢方以偵查不公開未對外證實相關案情。

澎湖四面環海，加上海岸線綿延，以往常傳通緝犯透過澎湖偷渡至中國潛藏案例，包括東帝士集團陳由豪、內湖製作人槍擊命案嫌疑人等，都是由台灣經藍色公路抵澎湖，再轉搭漁船或快艇偷渡。澎湖地檢署昨日大動作羈押，疑與徐少東偷渡案有關，5名羈押被告分別是：李姓、許姓、許姓、潘姓及洪姓等5人。

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徐少東一、二審遭重判13年徒刑，但5月12日徐未向派出所報到，據悉5月9日留下家書後失聯至今，又在嘉義布袋港被目擊，最高檢察署已通知相關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，而高雄橋頭地院在確認徐少東未向派出所報到後，已命警方逕行拘提。

根據警方查證，因徐少東曾出現在布袋港，嘉義布袋至澎湖馬公是重要藍色公路門戶，澎湖觀光旺季有滿天星、凱旋、百麗、海有等航運公司經營，每日都有8-10班次來回，超過3000人次透過藍色公路來往台灣至澎湖之間，因此懷疑徐少東可能趁著人潮擁擠之際，搭船抵達澎湖，雖然海運也有安檢，但徐可能利用假身份闖關抵澎。

澎湖藍色公路蓬勃發展，成為偷渡漏洞。（記者劉禹慶攝）

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