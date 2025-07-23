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    康橋遭撞重傷學生已出院 台大：行走無礙、手部持續復健

    今年4月參加單車環台活動時不幸遭逆向車撞擊重傷的康橋國際學校15歲顏姓學生，歷經3個月治療，病況傳出好消息。（圖由民眾提供）

    今年4月參加單車環台活動時不幸遭逆向車撞擊重傷的康橋國際學校15歲顏姓學生，歷經3個月治療，病況傳出好消息。（圖由民眾提供）

    2025/07/23 17:04

    〔記者邱芷柔／台北報導〕今年4月參加單車環台活動時不幸遭逆向車撞擊重傷的康橋國際學校15歲顏姓學生，歷經3個月治療，病況傳出好消息。台大醫院外科部副主任王國川今（23日）表示，該名學生約2週前已順利出院，目前狀況穩定，正定期回門診進行神經修復相關的復健與追蹤。

    王國川指出，學生剛轉入台大時，醫療團隊第一時間進行腦部影像與顱內壓監測評估，當時雖顱內壓穩定、尚無立即手術需求，但病情仍無法過早判斷。所幸後續病況逐漸穩定，約2週前已順利出院返家休養。

    王國川說明，目前學生行走功能無虞，主要仍需加強手部復健，依過往經驗，神經修復的完整過程約需6至9個月，醫療團隊也將持續提供所需協助。

    事件發生於今年4月22日，當時康橋國際學校約30名師生騎單車行經彰化縣埤頭鄉彰水路，遭1輛逆向自小客車迎面撞上，共造成7人受傷，其中顏姓男學生傷勢最重，一度命危。經彰化基督教醫院搶救後恢復意識，隨後轉送至台大醫院接受進一步治療。道

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