提升全民防衛韌性 內政部、北市召集退伍替代役受防災救護組訓練

台北市消防局辦防災救護訓練。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/23 17:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕內政部為強化全民防衛韌性，提升替代役備役役男的自救與互助能力，也強化個人在災害發生時的應變能力，本月召集800名替代役備役役男，委由台北市消防局在7月23日至9月5日分批在大同大學，進行進行防災救護組訓練（第1階段），以利國家需要時支援救災、醫療救護等工作，以減少災害損失。

據了解，這些受訓者都是來自消防、社會、研發的備役替代役男，原本即規定退伍8年內都要接受召訓。

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消防局副局長許志敏勉勵前來參訓的備役役男，在3天的訓練都能認真學習，本次訓練除了民防暨全民防衛教育及民間自主應變隊基礎導論等講述性的課程，另外也有實際操作課程，像是AED與CPR操作、包紮止血、輕型救援、繩結運用、徒手搬運及簡易滅火等。

今年更增加了防災士培訓課程，包括防災士職責與任務、我國災防體系運作、我國近年災害經驗與災害特性、資訊掌握、運用與社區防災計畫、個人與居家防護措施、社區防災工作推動與運作、社區避難收容場所開設與運作、防災計畫實作與驗證等，透過「防災士」訓練，提升備役役男的自救互助能力，強化個人在災害發生時的應變能力，進而協助社區與社會的安全。

台北市消防局希望透過扎實的課程安排，提升備役役男全民國防概念，鍛鍊災害搶救及醫療救護的技能，確保國家面對緊急狀況時，得以正常運作，讓替代役備役人力成為國家安全及社會穩定堅強的後盾。

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