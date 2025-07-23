聯結車疑超載失控撞國光客運 死亡乘客生前戴耳機打手遊影像曝光

聯結車失控撞上1815號國光客運，坐在第一排的39歲游姓男乘客頭部受創嚴重，送醫不治，客運車內監視器拍到他生前景象。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/23 16:49

〔記者林嘉東／新北報導〕1輛滿載鋼條的聯結車今天上午行經新北市萬里區中福路下坡路段時，疑超載過彎後失控撞上1815號國光客運，坐在第一排的39歲游姓男乘客首當其衝頭部嚴重受創送醫不治，客運車內監視器拍到他生前帶耳機疑似在打手遊；客運行車紀錄器也顯示，砂石車疑超載過彎後，後載車斗偏移、鋼筋掉落，車頭被拉到對向車道，最後撞上1815號國光客運。

根據國光客運車內監視器顯示，事故前，乘客大多閉目養神，坐在第一排左側靠窗的游姓男子，帶著耳機疑似在打手遊，遭撞擊後，第一個趕抵救援的新北市金山警分局野柳派出所莊育承發現他頭朝下側躺在隔壁靠走道的椅子上，研判事故當時游有繫安全帶，客運遭撞擊後大片擋風玻璃碎裂，游男頭部受創嚴重，傷重不治。

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國光客運車外行車紀錄器也拍到連結車肇事前影像，車子過彎後車斗先偏移， 後載鋼條掉落，車頭被後載車斗拖入對向車道，最後撞上國光客運，警方初步研判聯結車超重，過彎未減速肇禍。

由於兩車撞擊處位處斜坡，肇事路口監視器也拍到，連結車撞擊國光客運後車斗上大量鋼條掉落，有的從客運兩側滾落，有的掉落道路邊坡下方，險些砸中緊跟在國光客運後方的機車。

據指出，警方查驗出貨單，該輛聯結車共載11綑鋼條，合計重量21噸，聯結車空車重15噸，車重加上鋼條共重36噸，並未超載；不過，警方為求慎重，將撿拾所有掉落鋼條，並秤重後計算聯結車是否超載。

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