勾結中國假翡翠珠寶直播行騙 台詐團首腦及律師收押禁見

不法集團去年間涉嫌勾串中國假翡翠買賣直播間，擔任在台代收付業務。警方查扣犯案手機、翡翠成品買賣合約、公司工商登記文件、公司章等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/07/23 16:40

〔記者邱俊福／台北報導〕男子莫文昌為首的不法集團，去年間涉嫌勾串中國假翡翠買賣直播間，擔任在台代收付業務角色，寄送誆稱是高價翡翠的染色石英給被害人，或向被害人收取贓款，短短半年，至少11名退休在家的長者掏錢投資或者購買假翡翠，財損達上千萬元；刑事警察局偵四大隊第三隊上週二逮捕莫嫌與旗下車手，也將協助該集團車手脫罪、洩密的台南律師界知名「媽媽牌律師」何紫瀅共19人，一併查獲到案，檢方複訊後將莫、何2人向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，去年中開始，有中國詐騙集團利用臉書與抖音平台開設直播間，先後以「一佳」、「一嘉」珠寶名義，由8名中國籍直播主，向民眾販售每個10多萬元至50、60萬元的假翡翠，或者誆稱投資原石保證獲利方式行騙，許多民眾因而匯款投資或購買假翡翠，再由47歲莫男為首的不法集團成員，假冒在台業務、服務專員向被害人收取贓款，事後再以不出貨，或者寄送無價值的染色石英，致被害人血本無歸。

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為取信被害人，莫男除租用一家經營不善的行銷公司做為買賣合約的賣方，更聘請49歲知名女律師何紫瀅為法律顧問，將法律顧問資訊印於買賣合約上，利用民眾對律師的信任，提高面交車手收款成功率，並將其導向單純買賣糾紛，而何女也於2車手取款被逮後，依指示前往辯護，還涉嫌利用辯護人身分替莫男傳話，並洩漏偵查進度，據以規避犯行。

警方據報經長期蒐證，本月15日陸續逮捕莫男、何女，以及該集團王姓幹部與旗下車手等共19人到案，查扣犯案手機、翡翠成品買賣合約、公司工商登記文件、公司章等贓證物，依詐欺、洗錢、組織、洩密等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

以男子莫文昌為首詐團共19人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

中國詐騙集團在直播平台販賣假翡翠。（刑事局提供）

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