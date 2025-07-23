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    男賣帳戶賺1萬害3人被騙 法官判刑4月罰2萬

    涉賣帳戶陳男辯稱，是因與銀行協商失敗，一時氣憤將存摺等丟入東湖分行ATM旁垃圾桶，否認協助詐騙或洗錢。（示意圖，資料照）

    涉賣帳戶陳男辯稱，是因與銀行協商失敗，一時氣憤將存摺等丟入東湖分行ATM旁垃圾桶，否認協助詐騙或洗錢。（示意圖，資料照）

    2025/07/23 15:47

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市陳姓男子為獲取1萬元報酬，提供金融帳戶、密碼予不明詐欺集團使用，導致3名被害人遭詐匯款。士林地方法院審理，認定陳男具「不確定故意」，依《幫助洗錢罪》判處4月徒刑、併科罰金2萬元，並沒收1萬元犯罪所得。全案仍可上訴。

    判決指出，50歲陳姓男子2024年4月間將其台新銀行帳戶的存摺、提款卡及密碼交付不詳詐欺集團成員，並收取1萬元酬勞。該帳戶隨後遭用作接收詐騙3名被害人的匯款，金額經轉帳或提領一空，供詐團掩飾不法所得來源及去向；案經3名被害人訴由內湖分局報請士林地檢署偵查起訴。

    陳男辯稱，是因與銀行協商失敗、一時氣憤將存摺等丟入東湖分行ATM旁垃圾桶，否認協助詐騙或洗錢。

    士林地院法官審理認為，陳男對帳戶密碼熟稔，甚至將密碼寫在卡上供他人使用，加上其收取報酬事實明確，顯非任意丟棄帳戶資料，認定其主觀上對帳戶可能被用於洗錢具預見性且容忍其發生，構成不確定故意。

    法官表示，雖陳男未直接參與詐騙，但其交付帳戶行為已對詐團形成幫助，構成刑法第30條所定的幫助犯，考量其未賠償被害人損失、生活困頓、罹病行動不便等情狀，量處徒刑4月，併科罰金2萬元，得易服勞役，另犯罪所得1萬元亦宣告沒收，若無法沒收則追徵價額。全案可上訴。

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