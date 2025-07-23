2男西門町旅館開毒趴1死1傷 死者竟是消防署科員

台北市西門町旅館前天（21日）發生一起命案，黃姓及朱姓男子入住期間，疑因吸毒過量陷入昏迷，業者巡房時察覺報案，警消趕抵後，發現黃男已死亡，朱雖有氣息但口吐白沫，仍在醫院治療中，圖為救護人員趕到現場。（資料照）

2025/07/23 15:21

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市西門町旅館前天（21日）發生一起命案，黃姓及朱姓男子入住期間，疑因吸毒過量陷入昏迷，業者巡房時察覺報案，警消趕抵後，發現黃男已死亡，朱雖有氣息但口吐白沫，仍在醫院治療中，而警方在房內搜出大量毒品，不排除是開毒趴釀禍；對此消防署證實，死者黃男是兩線二星秘書室科員，但涉吸毒部分屬私領域行為，無可回應。

據了解，死者38歲黃男為警察大學74期，畢業後分發至消防署服務迄今16年，曾任綜合企劃組，後來調整至秘書室科員，負責後勤及部分採購工作，平時表現正常並無異狀，而他本週1、2為休假，同仁間昨晚得知黃員死亡，感到相當震驚，對於黃員涉入毒品一事都不知情。

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警方調查，黃、朱為配偶關係，2人在20日晚間，一同到西門町某旅館疑似開毒趴，期間吸食過量，導致2人先後昏迷、失去意識，直到隔天凌晨0時許，旅館業者發現退房時間已到，2人卻沒出現，前往敲門呼喚都沒反應，打開房門赫見2人慘狀，嚇得打119報案，而警、消趕抵後，發現黃男已明顯死亡，隨即將口吐白沬的朱男送醫救治。

鑑識人員於現場勘驗、採證後，在房內查獲神仙水、喪屍煙彈、安非他命等毒品，研判2人相約開毒趴卻吸食過量毒品才釀禍，但詳細原因，仍等待朱男狀況穩定後，才能進一步詢問釐清。

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