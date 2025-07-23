竹市合法協會淪非法據點 警偵破德州撲克職業賭場逮27人

新竹市警方破獲合法協會淪賭場的賭博案，並破獲新竹Eagle dream德州撲克共27人的職業賭場案。（記者洪美秀翻攝）

2025/07/23 16:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕各縣市德州撲克競技協會如雨後春筍冒出，因裝潢明亮現代，常讓民眾誤入成為賭客。新竹市市警察局第一分局針對轄區德州撲克進行查處，發現Eagle dream德州撲克競技協會新竹中正店，雖有申請營業登記為休閒活動場館業及其他休閒服務業，卻天天自行舉辦撲克牌競賽，且以限時錦標賽為大宗，每天2至3小時便舉辦一場，一天可辦近27場；經獲報蒐證後，查獲有賭客涉入，並當場查扣27萬1600元、撲克牌15副、籌碼3848個、電腦主機3台、點鈔機1台、監視器主機1台、德州撲克賭桌10張，警方已拘提負責人到案說明。

警方指出，這個限時錦標賽賽制相當詭異，比賽無須人滿隨時可開始，且可中途隨時加入，甚至賭客輸光籌碼還可不斷買入籌碼繼續比賽，還可隨時離場，手上有籌碼的賭客皆可換回現金，完全如同職業賭場形式經營。且店家指派櫃台及荷官人員利用IG或LINE接力CALL客上門，與大眾認知的比賽是自行報名大相逕庭，更造成上門的大學生及科技新貴絡繹不絕，近期又適逢暑假期間，夜晚更是人聲鼎沸。

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由於鄰近北門國小，若涉及賭博行為恐違反兒童及少年福利與權益保障法第47條之規定。警方經呈報檢察官指揮，歷經1月蒐證，17日持搜索票，當場查獲20名賭客及3名櫃台、3名荷官，並查扣新台幣27萬1600元、撲克牌15副、籌碼3848個、電腦主機3台、點鈔機1台、監視器主機1台、德州撲克賭桌10張，並拘提負責人到案說明。

警方發現，該店雖每個人每一次買籌僅收400到2000元不等的行政費，但因每天開賽場次眾多，加上比賽結餘、賭客打賞荷官，換算起來該店每月收入竟破250萬，已屬謀取暴利。警方強調，切勿因店家假藉比賽說詞誤以為是合法比賽，但實則已進入違法賭局；提醒青年暑假期間，勿因好奇學生前往嘗鮮而觸法。

新竹市警方破獲合法協會淪賭場的賭博案，並破獲新竹Eagle dream德州撲克共27人的職業賭場案。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警方破獲合法協會淪賭場的賭博案，並破獲新竹Eagle dream德州撲克共27人的職業賭場案。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警方破獲合法協會淪賭場的賭博案，並破獲新竹Eagle dream德州撲克共27人的職業賭場案。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警方破獲合法協會淪賭場的賭博案，並破獲新竹Eagle dream德州撲克共27人的職業賭場案。（記者洪美秀翻攝）

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