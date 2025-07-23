男新竹國道摔出車遭輾斃 台中監理所主管：他工作正常

任職台中監理所的張男，行車時突然摔出車外，短短7秒被8輛車輾過。（記者洪美秀翻攝）

2025/07/23 15:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕國道一號北上93.2K新竹路段，昨天（22日）深夜10點多發生離奇死亡車禍，48歲張姓男子開車行經時突然從車內摔出，倒臥外側車道，約7秒鐘連續被8輛車輾成碎屍塊，死狀慘不忍睹。他任職公路總局台中區監理所的主管說，聽到死訊很驚訝，張男任職該所已17年，目前負責核發通行證，或與警察聯合稽查，昨天上午到班2小時，告訴同事有事要請假，約中午離開辦公室，同事不知他為何北上新竹，同感驚訝與意外。

台中區監理所交通安全科長楊永川說，張男是辦事員，任職該所將近17年，在交通安全科亦有5年之久，工作內容是核發超重超長特殊貨物運輸的通行證，以及配合警察稽查等，昨天他有上班，約2小時後告訴同事，有事情要請假，但並未說明是什麼事情，也不知住在台中市的張男，為何昨天深夜開車至新竹路段。

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楊永川說，張男工作盡職、表現良好，也會協助同事，與同事相處融洽，但並未結婚，得知死訊時，同事第一時間反應是驚訝，「很突然，也很意外」，近期沒有異狀，工作也都正常，表現穩定，不解為何發生此車禍意外；今天（23日）該所聯繫他的母親與兄弟，都已趕赴新竹。

依據國道警察初步調查，張男昨夜開車行經案發處，突然從車內摔出、倒臥在外側車道，短短約7秒遭8車輾過。目擊者指出，當時張男先輕開駕駛座車門，接著人就飛墜車道，張男駕駛的轎車，繼續向前滑行，擦撞路肩護欄停止時，引擎還在運轉。

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