砂石車與國光客運對撞1死14傷 內湖科技人上班途中遇死劫

游男的座位前方玻璃全碎，客運車體毀損嚴重，地板留有多處血跡。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/23 15:02

〔記者林嘉東／台北報導〕新北市萬里區景美路今（23日）上午發生滿載鋼條的砂石車與搭載40名乘客的1815國光客運發生對撞事故，坐在第一排的39歲乘客游福昇，傷重不治；游的妹妹獲知後趕到醫院見哥哥最後一面；警方調查，游男是科技人，每天從新北市野柳住處搭國光客運到內湖科技園區上班，想不到上班途中遇死劫，家人悲痛不已。

第一個趕到事故現場的新北市金山警分局野柳派出所警員莊育承協助乘客脫困時，坐在左側第一排靠走道的游男，在乘客都下車後仍坐在椅子上，臉朝下、側躺著，滿臉是血失去意識，經送醫急救後，傷重不治。

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由於強大撞擊力，造成國光客運玻璃碎裂，地板與座位多處血跡，讓人怵目驚心。新北市消防局大隊長羅億田表示，民眾通報多人受困，且疑有命危患者，傷者人數眾多，立即啟動大量傷患機制救援。

警方說，游男的座位前方玻璃全碎，客運車體毀損嚴重，地板留有多處血跡；國光客運人員初步調查，傷者多半坐在客運前排座位，因撞擊力道大，大多被碎裂的玻璃刺傷臉、四肢等多處。

當地野柳里長黃長生指出，39歲的游福昇未婚，有2個妹妹，游男在父母離異後，與父親同住在野柳老家；他每天從野柳住處搭車前往內湖科技園區上班，想不到上班途中發生意外，家人悲痛不已。

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