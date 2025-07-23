前國安局官員為求中國教職竟洩漏情報人員身份 高院判刑4年

前國安局官員彭順富為求得中國教職，竟涉嫌洩漏情報來源、組織及情報人員身份，高院將他判刑4年。（記者楊國文攝）

2025/07/23 15:43

〔記者楊國文／台北報導〕國安局官員彭順富於2006年停役後，為了在中國尋求教職，竟於2018年在中國教育部所屬的學術人才招聘網站刊登其經歷及任職國安局期間的研究項目成果，以致洩漏情報來源、管道、組織及有關情報人員身分等資訊，高等法院今依修正前國家情報工作法的「洩漏情報資訊罪」，判彭4年徒刑。

判決指出，彭順富自1995年起任職國安局某單位組員，負責電子密碼機破密等業務，屬國家情報工作法所稱的情報人員，其工作內容由國安局局長核定列為機密等級，依國家機密保護法應永久保密不得洩漏。

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彭順富2006年間停役後，為了在中國地區謀求工作機會，竟於2018年5月間，在中國教育部轄下的某學術人才招聘網站，刊登其本身上開經歷及任職國案局期間的研究項目成果資訊，以致洩漏涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員身分的資訊。

桃園地院審理時，彭順富否認犯行，被依修正前國家情報工作法的「洩漏情報訊罪」判4年徒刑，全案上訴高等法院。

高院審理認為，彭順富任職國安局，應較一般人更應知悉情報工作對國家的重要性，且對國家效忠及責任與榮譽均為其軍旅生涯中一再受薰陶之信念及價值，竟為在中國求得教職，罔顧國家多年栽培及照顧，將本身經歷資訊及本案研究成果資訊刊登於中國學術網站，以致洩漏情報人員身份等資訊，且犯後否認犯行，並無悔意，參酌他先前已有違反國家機密保護法案件遭判有期徒刑的紀錄，今仍判刑4年，可上訴。

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