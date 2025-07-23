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    蘇澳透天厝2屍3命火警 疑電動機車充電起火

    蘇澳透天厝2屍3命火警，宜縣消防局今天再度勘驗火場，研判電動機車充電起火。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳透天厝2屍3命火警，宜縣消防局今天再度勘驗火場，研判電動機車充電起火。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    2025/07/23 14:26

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路1棟3層樓透天厝火警，釀成印尼籍移工2屍3命慘劇。宜蘭縣消防局火調科今天（23日）再度勘驗火場，清查後發現1樓共停放5輛電動機車，其中1輛充電中的機車疑為起火點，已採證送往消防署鑑定。

    昨天下午1點多，蘇澳鎮蘇濱路這棟透天厝遭祝融肆虐，消防人員撲滅火勢後進屋搜索，在2、3樓樓梯間尋獲1名倒地女子，另在3樓廁所內找到1名男子，2人失去生命徵象，由救護車送醫，均到院前死亡。警方查出2名死者是同住3樓的印尼籍情侶，女方懷有7個月身孕。

    失火透天厝1樓是停業的快炒店，事發當下停放多輛電動機車，全被大火燒毀，消防局今天清查後確認有5輛，都是住在附近的移工停放，經過調查，有1輛在火災發生時有使用延長線充電，根據現場燃燒情況判斷，不排除是起火點，相關跡證將送到消防署進一步確認。

    罹難的男性移工今年35歲，在鄰近工業區上班，30歲女性死者是失聯移工，2人住在一起同進同出，被友人稱為夫妻，但仲介指稱雙方並未登記結婚。蘇澳鎮長李明哲今天上午也到火場關心，承諾依照急難救助辦法協助善後。

    蘇澳鎮長李明哲（右2）到火場關心，承諾依照急難救助辦法協助善後。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮長李明哲（右2）到火場關心，承諾依照急難救助辦法協助善後。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮蘇濱路3層樓透天厝昨天1樓全面燃燒的場景。（圖由宜縣消防局提供）

    蘇澳鎮蘇濱路3層樓透天厝昨天1樓全面燃燒的場景。（圖由宜縣消防局提供）

    失火透天厝1樓停放的電動機車全被燒毀。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    失火透天厝1樓停放的電動機車全被燒毀。（圖由蘇澳鎮公所提供）

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