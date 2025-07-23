「原本打算坐在第一排……」 女高中生逃過死劫哽咽

搭公車上學的郭姓女高中生獲知坐在第一排的游男傷重不治後哽咽說，她原本當時打算坐在第一排靠窗，後來改變心意，改走至中段第五排的位置，太恐怖了。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/23 14:21

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市萬里區景美路今（23日）上午發生滿載鋼條的砂石車與搭載40名乘客的1815國光客運發生對撞事故，坐在第一排的39歲游姓男乘客，傷重不治；搭公車上學的郭姓女高中生獲知游男傷重不治後哽咽說，她原本當時打算坐在第一排靠窗，後來改變心意，改走至中段第五排的位置；未料，半途發生事故時，砂石車從她頭頂掠過，車窗當場碎裂，她被玻璃碎片打傷，四肢多處擦、挫傷，太恐怖了。

第一個趕到事故現場的新北市金山警分局野柳派出所警員莊育承協助乘客脫困時，坐在第一排靠走道的游姓乘客，在乘客都下車後，仍坐在椅子上，滿臉是血，側躺在椅子上，失去意識，後來急救後傷重不治。

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還在念高中的郭姓女乘客哽咽指出，她在1815國光客運起點站磺港路上車，當時上車時，一度打算坐在第一排靠窗，後來改變心意往後走到中段第五排的位置，想不到半途發生事故；她眼見翻車的砂石車從她頭頂掠過，車窗當場碎裂，她被玻璃碎片刺傷，致手、腳等多處都受有擦、挫傷。

郭女說，事故當時她被玻璃刺傷受傷，由於客運玻璃整片碎裂、碎玻璃噴飛，打中多名乘客頭部、手腳等多處，致流血不止；她事後自行就醫，包紮後已無大礙。

肇事的砂石車一早從台中滿載鋼條前往萬里工廠卸貨，今天上午7點50分行經景美路下坡路段，與正要上坡1815的國光客運發生對撞後側翻，國光客運車體受創嚴重；事故當時，國光客運上40名乘客，面對突如其來撞擊，有3名乘客傷勢嚴重，其中1名39歲游姓男乘客頭部受創嚴重，獲救時已無心跳呼吸，醫院急救至9點46分傷重不治，57歲陳姓國光客運司機、31歲葉姓砂石車駕駛與乘客等14人輕、重傷。

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