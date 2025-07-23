大罷免投票在即 罷免、反罷團體接連上凱道警方公布交管

警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/23 14:16

〔記者王冠仁／台北報導〕726大罷免投票日即將到來，罷免、反罷團體日前就先後搶下總統府前凱達格蘭大道的路權要舉辦集會。其中罷免團體在明天晚上於凱道舉辦「迎向成功凱道晚會」，國民黨則是在後天也於凱道舉辦「不同意罷免選前之夜」集會活動。對此，轄區中正一分局在今天公布相關交通管制措施，也呼籲參加活動的民眾要保持理性，遵守現場員警指揮疏導。

中正一分局指出，總統府前凱道從明天開始，到726大罷免投票日當天，都有團體申請路權舉辦集會，警方已規劃相關交通疏導管制措施，並視交通狀況提早或延後管制、開放。

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一、7月24日（星期四）

（一） 迎向成功凱道晚會：

7月23日22時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，並持續管制至7月24日24時止。

二、7月25日（星期五）

（一）「不同意罷免選前之夜」集會活動：

1、7月25日0時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至7月26日2時活動撤場結束，始開放車輛通行。

2、7月25日17時起，常德街（中山南路【不含】至公園路【不含】）南側1線車道，管制車輛通行，預計至當（25）日22時群眾散去，始開放車輛通行。

3、為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路、中山南路、仁愛路及信義路等路段，以架設安全阻隔設施。

（二）「政策宣講」集會活動：

7月25日0時起，濟南路一段（中山南路【不含】至林森南路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，並持續管制至7月25日24時止。

三、7月26日（星期六）

（一）「開票之夜」集會活動：

7月26日0時起，濟南路一段（中山南路【不含】至林森南路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至7月27日2時活動撤場結束，始開放車輛通行。

警方說，集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛；為維護活動交通秩序與安全，警方將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。籲請駕駛人避開交通管制路段，如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交之指揮疏導。

警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

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