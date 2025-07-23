獨家》白狼隨扈自豪抖音紅統英雄 警找上門直呼「台灣獨立」被譏「超速仔」

王啓鑌極盡貶低之能事，稱總統賴清德為「癩蝦蟆」，警方為總統的「鷹犬」。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/23 14:31

〔記者徐聖倫／新北報導〕秀下限！統促黨份子、張安樂隨扈王啓鑌，今年屢鬧罷團，當眾噴髒話，連續遭警方法辦，上週又被刑事局在掃黑行動中搜索法辦，是官方認證的「紅統黑道」。不料，王啓鑌在21日又拍影片在中國牆內抖音「偷臭」警方，還自白在被搜索時當警方面摔手機企圖滅證；有知情人士透露，王啓鑌被警方帶走後，倒反立場大喊「台灣獨立」，譏諷他也是「超速仔」。

據悉，王啓鑌在今年4、5月份，刻意在中國抖音發影片討好牆內小粉紅，除了屢屢騷擾罷團、大噴髒話，還在新北市永和樂華夜市拍下他人機車車牌，只因擋泥板上寫著「台獨」字樣，發上抖音要網友肉搜。被害人們被王的一系列操作搞得七葷八素，於是向警方求援，在大罷免期間王多次被警法辦。

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數月前，有被害人指控，他遭王啓鑌動用私刑。起因是被害人前往王啓鑌的夾娃娃機店鋪內外來回走了多次，王用監視器看到後認為是偷兒，叫了幾名惡煞前往娃娃機店，當場要求被害人在店面內打手槍，拍下影片後又圍毆痛揍。

刑事局依據以上種種事證，於7月16、17日掃黑行動中，將王啓鑌帶回並依法送辦。王昨在抖音發影片，指控警方只有搜索票不能逮捕他，還自白不願被扣手機，當場摔掉，直呼警方就是「賴清德的鷹犬」。王在影片裡一副正氣凜然模樣，留言區小粉紅力挺，儼然就是「紅統英雄」。

但有知情人士透露，警方搜索過程全程錄音錄影，王啓鑌除了在這過程中輕聲細語，也同意配合警方回局裡說明，甚至多次喊「台灣獨立」，表明自己不是紅統派，形象與抖音上的「紅統英雄」形象完全不符，不少在場人員私下譏諷，原來王「也是個超速仔」。

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