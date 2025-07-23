疑遭詐團騙走250萬 新北汐止七旬夫妻想不開輕生

新北市7旬葉姓男保全員昨天與太太在家中燒炭身亡；由於葉男家中經濟狀況尚佳，是否因被詐團騙走250萬輕生還要進一步釐清。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/23 14:35

〔記者林嘉東／新北報導〕豐原王姓一家五口輕生案震驚全台。新北市7旬葉姓男保全員昨天與太太在家中輕生，同仁發現葉男中午未來上班報警，才發現2人陳屍屋內多時；葉男去年11月被詐騙集團騙走250萬元，警方3月逮到邱姓車手後，已鎖定詐團成員追緝中；由於葉男家中經濟狀況尚佳，是否因被詐團騙走250萬而走上絕路，警方還要進一步釐清。

新北市汐止警分局社后派出所昨天下午2時許接獲1名男子報案稱：「同事沒來上班」，警員陪報案人前往葉男租屋處康寧街按門鈴都沒應門，下午4點多聯繫到房東通知鎖匠前來開門後，赫見1對夫妻陳屍屋內已出現屍斑；警方勘驗現場，門窗遭貼布封死，屋內有炭盆、安眠藥，但未找到遺書。

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73歲葉姓男子擔任保全員，與小他5歲的黃姓妻子結褵多年，婚後育有2子，均事業有成；葉男原定昨天清晨6點要上班，卻遲未現身，員工打電話給葉男都未接報警前往他住處按門鈴仍未果，只好通知房東請來鎖匠開門；未料，警方入內赫見葉、黃陳屍屋內。

警方調查，葉男去年11月間，誤信詐團一頁式投資詐騙訊息，分2次投資共被詐騙250萬元，葉男被騙後，2度向汐止警方報警，警方循線於3月間逮到邱姓車手，邱男坦承犯行，警方已鎖定詐團共犯追緝中。

據指出，葉男受雇保全公司，在台北市松山區上班，有穩定的工作，家中經濟不虞匱乏，2名小孩也有穩定工作，警方查看葉男手機，也未發現輕生訊息，至於葉男與妻子燒炭尋短是否與去年被詐騙250萬有關，汐止警方下午已報請士林地檢署檢察官相驗釐清中。

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