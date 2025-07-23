公路局查萬里車禍 初判曳引車行經彎道「跨越對向車道」

新北市萬里區今天上午發生營業貨運曳引車與國光客運對撞事故，造成1死14傷。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/23 13:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（23日）上午7時52分，新北市萬里區發生營業貨運曳引車與國光客運發生對撞事故，造成15人死傷，其中1人死亡、14人輕重傷；交通部公路局說明，經查國光客運、曳引車的駕駛和車輛狀況都合格，經警方初步判定為曳引車行經彎道處跨越對向車道。

截至今天中午12時，仍有5名傷者未出院，包括基隆長庚4人、內湖三總醫院1人。這起事故KLB-5525號營業貨運曳引車在88年4月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日為今年6月25日，下次檢驗日為今年12月24日；駕駛人駕籍正常，110年9月取得職業聯結車駕照。

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另外，國光客運KKA-8176號營業大客車今天行駛1815C路線（台北─金山青年活動中心[經基金交流道]），這輛車在105年10月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日是今年4月15日，下次檢驗日今年10月17日；駕駛人駕籍正常，111年9月取得職業大客車駕照；另經檢視GPS訊號，經檢視該駕駛工時沒有違反汽車運輸業管理規則情事。

公路局說明，這起事故車輛主管機關台中區監理所彰化監理站與台北區監理所到公司進行查核，事故原因警方初步判定為曳引車行經彎道處跨越對向車道，但確切原因警方仍在釐清中。

公路局說明，已在事故後立即成立緊急應變小組，公路局副局長周廷彰與台北市區監理所連副所長、基隆監理站與國光客運任總經理到基隆長庚醫院探望傷者並發放慰問金。

公路局副局長周廷彰探視事故傷患。（公路局提供）

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