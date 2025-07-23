警員正好目擊！砂石車撞客運1死14傷 他上班途中馬上投入救援

新北市萬里區景美路段上午發生砂石車與1815國光客運對撞事故，造成1死14傷。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/23 13:08

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市一輛滿載鋼條的砂石車今（23）日上午在萬里區景美路與國光客運1815客運對撞，坐在客運第一排的39歲游姓男乘客首當其衝，頭部重創、傷重不治；此事故共造成1死14傷。新北市金山警分局野柳派出所警員莊育承說，事故發生前，他正駕車要去上班，未料，在經過彎道後就看到砂石車已撞上國光客運，趕緊停車幫忙，協助將57歲陳姓客運駕駛救出送醫。

這輛肇事的砂石車一早從台中滿載鋼條要到萬里的工廠卸貨，上午7點50分行經景美路下坡路段，與正上坡國光客運發生對撞後側翻，國光客運車體受創嚴重；事故當時，客運上40名乘客，面對突如其來撞擊，有3名乘客傷勢嚴重，其中39歲游姓男乘客頭部受創嚴重，獲救時已無心跳呼吸，醫院急救至9點46分仍傷重不治，57歲陳姓國光客運司機、31歲葉姓砂石車駕駛與乘客等14人分受輕、重傷。

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莊育承表示，他今天早上正要去上班途中，經過距離肇事地點還有約50公尺處的彎道時，他有放慢車速，想不到過彎後，就看到砂石車撞上國光客運；事故後，他先通知勤務中心派員前來處理，接著看到客運安全門開啟，陸續協助乘客下車。

莊育承說，陳姓客運駕駛當時受困在駕駛座上，意識清楚，不斷反覆說看見砂石車後載車斗偏移後，雖緊急煞停、靠右，但還是被砂石車迎面撞上；他趕緊將陳姓客運駕駛救出送醫救治，隨後他登上客運，發現坐在第一排的一名乘客滿臉是血，頭部受創嚴重，已失去生命跡象。

至於肇事的砂石車是否超速或超載？莊育承說，他當時駕車行駛在砂石車後方，有看到砂石車後斗有帆布蓋住；砂石車的車速跟他的車速相當，約時速50公里，他無法判斷砂石車是否超載。

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