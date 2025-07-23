宜蘭貨車載堆高機扯歪電線。（民眾提供）

2025/07/23 12:49

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪有輛大貨車載堆高機前往工地途中，疑似升降軌太高，行經大塭路時勾住一排電線，導致附近電桿、號誌桿遭扯歪，對向小貨車見狀緊急剎停，驚險躲過倒塌電桿，這起意外也影響附近住戶電信通訊，直至7小時後才陸續修復，相關單位不排除向肇事司機求償。

宜蘭警方昨下午獲報，在礁溪鄉大塭路與大福路二段路口有電線桿倒塌；42歲林姓男子駕駛大貨車，自大福路二段由東往西向行駛，因上頭所載的堆高機升降軌勾住電線，導致電桿、路燈桿及號誌桿遭拉歪。

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升降軌勾住電線後，因車輛慣性往前行駛，導致至少5支號誌桿、電桿及路燈受到牽制劇烈搖晃，其中1支電桿經不住拉扯，直接向路面傾倒，所幸路過小貨車緊急剎停未被砸到，「就差一秒」驚險躲過一劫。

事故也造成其他號誌桿及燈桿歪斜，影響附近住戶通訊電信；經查損壞電線包括中華電信、遠傳電信、聯禾電視、宜蘭縣政府警察局監錄系統、號誌燈及路燈等，部分業者不排除求償。

意外傳出後，因現場號誌停擺，礁溪警方也派員前往交通管制，加上其他工程陸續進場施工，緊急更換號誌、電桿等工程，直至昨晚8點半才恢復車輛通行，事故交管時間長達7小時。

宜蘭貨車載堆高機扯歪電線，路過車驚險躲過倒塌電桿。（民眾提供）

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