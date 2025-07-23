退警到派出所拍攝女警被控襲胸 高院因「一理由」判無罪確定

蕭姓退休員警擅自到桃園某派出所拍攝員警，被控涉襲胸女警，高院認定蕭男並非故意碰觸女警胸部，判無罪確定。 （記者楊國文攝）

2025/07/23 12:57

〔記者楊國文／台北報導〕蕭姓退休員警在抖音開設帳號且拍片評論警察事務，他被控去年4月到桃園市某派出所拿著手機對女警拍攝，並趁女警不注意之際襲胸，一審判蕭男無罪，檢方不服上訴，高等法院認為蕭男並非故意碰觸女警胸部，性騷擾罪證不足，今判無罪確定。

檢方指訴，去年4月12日凌晨0時26分，蕭姓退休員警到桃園市桃園區某派出所，持手機拍攝員警及被害女警，女警告知蕭男「你不要碰我喔」，但蕭男仍趁女警不注意之際，以左手碰觸她的胸部，檢方將蕭男依性騷擾防治法起訴。

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桃園地院審理認定蕭男涉性騷擾罪證不足，判他無罪。檢察官不服，上訴高等法院。

高等法院審理認為，蕭男當時是用手機拍攝跟他講話的員警，女警出手阻擋，造成蕭男手機遭拍落才朝女警方向逼進，應屬事出有因，無法認定蕭男是有性騷擾犯意，而伸出左手朝女警胸部方向觸碰。

此外，女警對案發當時的指述，先後說法不一，後來才證稱蕭男是朝她的「側胸部」摸過來，因她閃躲而推到前胸防彈衣，其說詞可靠性存疑。

高院也指出，蕭男碰觸女警前胸僅約1秒左右，且不是以手掌觸摸，當時眼神也未盯著女警的臉部或胸部，加上女警當時身穿防彈衣準備外出執勤，而警用防彈衣有相當厚度的防彈抗板作為保護，蕭男既然因為手機遭女警拍落而不滿進逼，有可能只是欲向前與女警理論，並無性騷擾犯意，因此仍判無罪，全案確定。

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