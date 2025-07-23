假借商務交流助中國客來台旅遊 移民署逮代辦集團等18嫌

人頭公司協助以虛假商務往來紀錄邀請中國人士來台，遭移民署專勤隊搜索。（記者陸運鋒攝）

2025/07/23 12:35

〔記者陸運鋒／新北報導〕中國籍張姓旅遊業者招攬國內不肖業者組成代辦集團，假借商務交流名義，透過變造文件、偽造邀請函方式，在1年之間協助至少120名中國人士非法來台旅遊，估計不法所得逾500萬元，移民署新北市專勤隊掌握相關事證，陸續逮捕張嫌、仲介及人頭公司等18人移送偵辦。

移民署調查，張嫌從前（112）年6月開始，透過國內3名仲介尋覓人頭公司，包括貿易商、二手車商、旅行社等10家業者，代為線上申請並製作假邀請函，虛構商務活動交流事宜協助中國人士來台，若每位成功來台，仲介可分得5000元、人頭公司可分得2000元，直至去（113）年6月共協助120人非法來台旅遊，收取至少500萬元。

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據知，中國人士申請入出境許可證官方收費僅600元，張嫌卻向每位申請人收取1萬5000元至4萬4000元不等的代辦費，且另收5萬元保證金，價差將近60倍，且若申請未獲通過，張嫌還涉嫌變造繳費收據，誆稱遭移民署罰款拒不全額退費。此外，張嫌還在抖音張貼以「一起去台灣！」宣傳影片，誆稱可辦理「一年無限次往返」的商務入台證，吸引中國人士以商務名義來台旅遊。

移民署新北專勤隊今表示，案經長期蒐證後，從去年底至今年4月，陸續收網逮捕張等18名嫌犯，詢後依台灣地區與大陸地區人民關係條例、偽造文書罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押禁見張嫌及盧姓仲介獲准，並限制出境。

移民署指出，中國人士來台從事專業及商務活動交流，須透過邀請單位線上代為申請，先由各目的事業主管機關審查身分資格符合規定且具必要性後，再由移民署查核，而去年來台進行專業及商務活動中國人士，共有1萬3750人次因發現異常遭拒絕入境，未來將持續在「審查」、「訪視」、「處分」三方面強化管理。

移民署新北專勤隊逮捕中國籍張姓嫌犯。（記者陸運鋒翻攝）

張嫌高調宣傳1年無限次往返商務入台證，吸引中國客上門。（記者陸運鋒翻攝）

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