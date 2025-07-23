為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假借商務交流助中國客來台旅遊 移民署逮代辦集團等18嫌

    人頭公司協助以虛假商務往來紀錄邀請中國人士來台，遭移民署專勤隊搜索。（記者陸運鋒攝）

    人頭公司協助以虛假商務往來紀錄邀請中國人士來台，遭移民署專勤隊搜索。（記者陸運鋒攝）

    2025/07/23 12:35

    〔記者陸運鋒／新北報導〕中國籍張姓旅遊業者招攬國內不肖業者組成代辦集團，假借商務交流名義，透過變造文件、偽造邀請函方式，在1年之間協助至少120名中國人士非法來台旅遊，估計不法所得逾500萬元，移民署新北市專勤隊掌握相關事證，陸續逮捕張嫌、仲介及人頭公司等18人移送偵辦。

    移民署調查，張嫌從前（112）年6月開始，透過國內3名仲介尋覓人頭公司，包括貿易商、二手車商、旅行社等10家業者，代為線上申請並製作假邀請函，虛構商務活動交流事宜協助中國人士來台，若每位成功來台，仲介可分得5000元、人頭公司可分得2000元，直至去（113）年6月共協助120人非法來台旅遊，收取至少500萬元。

    據知，中國人士申請入出境許可證官方收費僅600元，張嫌卻向每位申請人收取1萬5000元至4萬4000元不等的代辦費，且另收5萬元保證金，價差將近60倍，且若申請未獲通過，張嫌還涉嫌變造繳費收據，誆稱遭移民署罰款拒不全額退費。此外，張嫌還在抖音張貼以「一起去台灣！」宣傳影片，誆稱可辦理「一年無限次往返」的商務入台證，吸引中國人士以商務名義來台旅遊。

    移民署新北專勤隊今表示，案經長期蒐證後，從去年底至今年4月，陸續收網逮捕張等18名嫌犯，詢後依台灣地區與大陸地區人民關係條例、偽造文書罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押禁見張嫌及盧姓仲介獲准，並限制出境。

    移民署指出，中國人士來台從事專業及商務活動交流，須透過邀請單位線上代為申請，先由各目的事業主管機關審查身分資格符合規定且具必要性後，再由移民署查核，而去年來台進行專業及商務活動中國人士，共有1萬3750人次因發現異常遭拒絕入境，未來將持續在「審查」、「訪視」、「處分」三方面強化管理。

    移民署新北專勤隊逮捕中國籍張姓嫌犯。（記者陸運鋒翻攝）

    移民署新北專勤隊逮捕中國籍張姓嫌犯。（記者陸運鋒翻攝）

    張嫌高調宣傳1年無限次往返商務入台證，吸引中國客上門。（記者陸運鋒翻攝）

    張嫌高調宣傳1年無限次往返商務入台證，吸引中國客上門。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播