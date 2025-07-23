喧騰一時東衛遊客攔車打人案 澎湖地院判決出爐

二年前東衛十字路口，發生遊客集體毆打駕駛案件。（資料照，澎湖交通觀察日誌提供）

2025/07/23 12:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2年前發生在澎湖東衛十字路口，遊客集體攔車當街施暴案件，經澎湖地方法院審理，刑事及附帶民事賠償今（23日）日宣判，5名被告中因林暐宸未到庭，法院另案審理，另4名被告江政宏、江政甫、郭亦軒及王威峻等人，分處6月至1年2月不等刑期。

案件發生在2023年4月26日中午12時許，住西嶼內垵的洪姓男子開白色轎車，由馬公往西嶼。而分別來自台北市、新北市及桃園的觀光客林暐宸、江政宏、江政甫、郭亦軒及王威峻等人分乘數輛機車，則是同向行駛。白色轎車在開過東衛鐵塔後蛇行超車，從內側往外側切車，超越前面車子後，又往內側車道切入。

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到了東衛路口時，因為快車道前方有2輛機車停著，白色車子突然往右切到慢車道，右車前門撞上了後方過來的王威峻騎的機車。隨後車子就被其他被告所騎乘的機車圍住。江政宏打開洪姓男子車門，從副駕駛座把洪拉下車後，與同夥對洪姓男子拳打腳踢。穿著紅色外套的林暐宸還跳上被害人車子的引擎蓋跳踩，又拿安全帽重擊洪姓男子。

全案經澎湖地院審理，被告江政甫，累犯，處有期徒刑1年2月；江政宏處有期徒刑1年；郭亦軒及王威峻各處有期徒刑6月，得易科罰金。另民事賠償部分，被告郭亦軒應賠償1萬1233元；江政宏、江政甫、郭亦軒應連帶賠償6萬元；江政甫、江政宏應連帶給付8萬元。

涉案觀光客被帶回馬公警分局偵辦，優勢警力保護安全。（資料照，馬公警分局提供）

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