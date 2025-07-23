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    國道驚悚車禍！48歲男駕車突摔出車外 7秒遭8車輾過屍塊散佈

    48歲張姓男子離奇摔出車外，遭後方車輛追撞，屍首身離。（記者洪美秀翻攝）

    48歲張姓男子離奇摔出車外，遭後方車輛追撞，屍首身離。（記者洪美秀翻攝）

    2025/07/23 11:39

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國道1號北上93.2K新竹段昨（22日）深夜10點多，傳出一起離奇死亡車禍，48歲的張姓男子駕車行經該處時，突然從車內摔出、倒臥在外側車道，隨後接連遭8車輾過，被發現時已成碎屍塊，死狀慘不忍睹。

    警方追查，死者張男目前單身，任職於台中區監理所，據目擊者指出，當時張男先輕開駕駛座車門，接著人就飛墜車道。

    警方調閱ETC門架記錄，找到事故前後方大型車駕駛，他指出張男當時開著自小客車沿著國道北上，行經事故路段時，張男突然輕輕將駕駛座車門打開，接著不到3秒，車門大力一開、人就滾落飛墜外車道，短短7秒就接連遭8車輾過慘死，屍塊沿著車道散佈，死狀悽慘可怖；而張男的座車則繼續向前滑行，直到撞上路肩護欄才停下。

    國道警方指出，張男在上述時、地駕駛自小客車，但不明原因摔出車外後躺臥於外側車道，車輛仍持續向前滑行擦撞外側護欄後停止（車輛上鎖且仍處發動中），張男摔出車外後隨即遭撞擊，並造成後方彭女（59年次）駕駛自小客車、劉男（67年次）駕駛自小客車、李男（67年次）駕駛營業半聯結車、劉男（58年次）駕駛自小客車、錡男（84年次）駕駛車自小客車、關男（78年次）駕駛自小客車、陳男（65年次）駕駛自小客車及陳女（69年次）駕駛自小客車等共8部車輛撞擊，現場撞成一團，張男也因此橫屍在國道。

    經查，這起事故造成張男駕駛1人死亡，除該駕駛酒測值待法醫檢測，其餘各車駕駛酒測值均為0。後續肇事原因仍待釐清調查。

    國道1號昨晚發生離奇車禍，48歲張姓男子摔出車外遭後方車輛追撞。（記者洪美秀翻攝）

    國道1號昨晚發生離奇車禍，48歲張姓男子摔出車外遭後方車輛追撞。（記者洪美秀翻攝）

    國道1號昨晚發生離奇車禍，48歲張姓男子摔出車外遭後方車輛追撞。（記者洪美秀翻攝）

    國道1號昨晚發生離奇車禍，48歲張姓男子摔出車外遭後方車輛追撞。（記者洪美秀翻攝）

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