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    疑因超載釀禍? 新北萬里砂石車滿載鋼條失控撞上國光客運釀1死14傷

    滿載鋼條的砂石車行經下坡路段時，輪胎失控打滑，偏離車道駛入對向車道，撞上正要上坡的1815國光客運，車上數10條鋼條在2車撞擊後噴飛，還好未噴飛入客運車內，否則後果不堪設想。（記者林嘉東翻攝）

    滿載鋼條的砂石車行經下坡路段時，輪胎失控打滑，偏離車道駛入對向車道，撞上正要上坡的1815國光客運，車上數10條鋼條在2車撞擊後噴飛，還好未噴飛入客運車內，否則後果不堪設想。（記者林嘉東翻攝）

    2025/07/23 11:30

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市萬里區景美路今天上午發生一輛滿載鋼條的砂石車，與1815國光客運對撞事故，造成1死14傷；警方初步調查，這輛滿載鋼條的砂石車行經下坡路段時，輪胎失控打滑，偏離車道駛入對向車道，撞上正要上坡的國光客運，車上數十條鋼條在2車撞擊後噴飛，還好未噴飛入客運車內，否則後果不堪設想。

    金山警分局交通組長黃國龍表示，事故前，砂石車司機從台中滿載鋼條到萬里工廠卸貨，沿景美路下坡時，失控偏離車道，與上坡開往基隆的1815國光客運對撞。砂石車滿載的鋼條在撞擊後，往砂石車的前、右側、左側噴飛，還好沒有擊中客運，否則後果不堪設想。

    黃國龍表示，肇事的砂石車司機肇事前是否未綁好鋼條或超載，警方還要進一步調查釐清，不過這起事故後，警方會加強該路段的臨檢，加強取締大貨車違規情形，確保不再發生事故。

    新北市萬里區景美路今天上午7時50分發生滿載鋼條的砂石車與國光客運碰撞事故，造成客運乘客39歲游姓男子送基隆長庚搶救後不治，另有砂石車司機、客運司機，與乘客等14人輕、重傷。

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