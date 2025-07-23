跆拳黑帶男勒昏女高中生性侵還想殺人滅口 判囚15年定讞

最高法院判決定讞。（記者張文川攝）

2025/07/23 11:59

〔記者張文川／台北報導〕花蓮新城鄉20歲跆拳道黑帶高手陽慶皇，前年4月晚間騎機車尾隨一名騎電動自行車的高二女學生，至河堤邊接近她假裝問路再勒暈她，拖到堤邊水泥階上性侵，事後誘少女走進涵洞，再以69公分長的電線皮勒脖企圖殺人滅口，女子滿臉血痛苦求饒，陽男才罷手，索取她個資威脅不准報警，才放她走。

花蓮地院一審將陽男依強制性交罪判處9年徒刑、殺人未遂罪判8年，2罪合併執行15年徒刑，二審、三審都駁回檢、辯上訴，維持15年徒刑定讞。

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陽男國中時期開始練跆拳道，練到黑帶，學生時期曾經得過2次金牌，不料滿18歲後竟因色慾薰心，淪為攔路之狼，自誤前程。

2023年4月某日晚間7點半，17歲女學生在新城鄉附近獨自騎電動自行車，陽男騎機車尾隨其後，行經河堤邊時喬裝問路，藉機靠近女方，趁她不注意時，出手以手肘內側從後勒暈女方，拖至河堤下方水泥梯上性侵。

陽男事後擔心犯行曝光，騙她說要帶她去宮廟清洗，引誘她走進河堤下方涵洞，陽男隨手撿起電纜線塑膠外皮，從她後方勒她脖子，藉身高體型優勢，將她以上吊般的姿勢往上方勒緊，欲殺人滅口，女高生呼吸困難，眼鼻出血，暈眩癱軟，陽男竟不罷手，還想撿磚塊砸她，被害女忍住疼痛與恐懼，滿臉鮮血苦苦哀求陽男放過自己。

陽男怕被警察抓，脅迫女子留下電話、學校、住家地址等個資後才離開。被害女滿身是傷回家，家人相當心疼，安撫情緒後再陪同報警處理。

醫院驗傷確定被害人脖子有勒痕、挫傷合併瘀青，額頭與臉頰瘀青，眼結膜出血、流鼻血、頭暈嘔吐、雙手雙膝都有鈍挫傷，下體有性交痕跡。

花蓮地院認定陽男有殺人的不確定故意，依強制猥褻、殺人未遂等罪判處15年有期徒刑，檢方認為罪刑過輕提上訴，陽男也不服判決上訴，二審、三審皆維持原判定讞。

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