澎湖智慧站牌太陽能電池竊盜案 白沙警分局宣布偵破

白沙後寮公車智慧站牌，太陽能電池傳出失竊。（澎湖車管處提供）

2025/07/23 11:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣公共車船管理處日前通報，位於白沙鄉後寮國小內站之智慧公車站牌，其太陽能電池遭竊，導致站牌無法正常運作，影響民眾即時掌握公車動態資訊。白沙警分局獲報後高度重視，隨即成立「鷹眼專案小隊」，全力展開調查，今（22日）宣布破案，逮捕涉案嫌疑人，依涉嫌竊盜罪移送偵辦。

澎湖縣去年建置的公車太陽能智慧型站牌，全島有389座，考量澎湖特殊氣候與配合環境永續發展，智慧站牌外殼和結構經特殊設計，具備防高溫、防鏽蝕、防鹽害等功能，減少維護需求並延長設備壽命，同時兼具節能減碳，未來將增加包括路燈等更多智慧設施。

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由於智慧站牌係為提升民眾候車便利性而設置，太陽能電池作為其電力來源之一，遭竊後不僅影響設備正常運作，也損害了公共利益與資源。此舉已觸犯相關法令，將依法追究責任。

專案小隊透過調閱周邊監視器影像，結合地毯式訪查，抽絲剝繭、逐步掌握案情脈絡，最終鎖定特定嫌疑對象，並掌握其行蹤及藏匿處所。警方迅速展開查緝行動，當場查獲失竊之太陽能電池等贓證物，並依法將犯嫌帶案偵辦，依涉嫌竊盜罪移送偵辦。

白沙警分局長林彥濬指出，智慧站牌為民眾即時查詢公車動態之重要設施，電池遭竊不僅損及公共財物，更嚴重影響民眾交通權益。警方對於破壞公共設施之不法行為絕不寬貸，將持續加強對轄內慣竊及可疑人士之查緝力度，並呼籲民眾如有發現可疑情形，應即時通報警方，共同守護社區治安。

白沙警分局宣布破案，找回失竊太陽能電池。（白沙警分局提供）

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