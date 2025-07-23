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    台東警攔查通緝犯 菜鳥女警騎車沒戴安全帽回所被檢舉

    女警沒戴安全帽、騎著車返回派出所被拍照檢舉。（圖擷取自臉書）

    女警沒戴安全帽、騎著車返回派出所被拍照檢舉。（圖擷取自臉書）

    2025/07/23 11:59

    〔記者劉人瑋／台東報導〕警察查緝犯罪卻自身違規，還被民眾拍照上網舉發。台東警方昨在路上攔查到一名通緝犯並現場逮捕，查扣其侵佔的電動車，但一名剛結束實習、要轉正式警員的菜鳥女警沒戴安全帽、騎著車返回派出所被拍照檢舉。警方表示，會對女警開單舉發。

    有民眾在台東地方社團發文:「原來台東的警察都不用戴安全帽的，知法犯法，還說這裡沒有科技執法，自以為漂亮就算了，還要求民眾刪照片」。

    據了解，違規女警才轉正職不到2星期，事發當下，學長開著警車將人押回所內，交代學弟妹「把車牽回派出所」，短髮女警騎著被侵佔的電動車回所。但先前警方疑與當地民眾有過糾紛，因此才被拍下照片爆料。

    台東分局表示，台東警察分局寶桑派出所於昨日18時許，於寶桑路段查獲一名陳姓男子為傷害通緝犯，且該男駕駛之電動機車為侵占車輛，故警方依法查扣。惟員警於查扣該車時，未依規定配戴安全帽，被民眾拍攝並張貼於社群媒體，經查該員違規屬實，已依規定製單舉發，並予以相關懲處，另持續教導同仁執勤時，應注意安全及遵守交通相關規定。

    警方查緝通緝男子。（警方提供）

    警方查緝通緝男子。（警方提供）

    警方查緝通緝男子。（警方提供）

    警方查緝通緝男子。（警方提供）

    警方查緝傷害通緝男子。（警方提供）

    警方查緝傷害通緝男子。（警方提供）

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