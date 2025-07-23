揹全台13條竊盜通緝、涉偷南港CITYLINK與Lalaport 南港警上週台中逮到他

竊嫌假裝挑選商品。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/23 11:05

〔記者鄭景議／台北報導〕42歲楊姓男子自今年4月起，在台北市南港區CITYLINK、Lalaport等商場接連犯下多起皮包及衣物竊盜案，經警方調查，發現他身負包括台北、新北、桃園、嘉義等地共13條竊盜通緝。楊男手法嫻熟，且具高度反偵查意識，經常變換作案地點及身分規避追緝。警方調閱大量監視器畫面後，鎖定其行蹤，於7月16日在台中市某購物中心功圍捕成功。全案依竊盜罪及多項通緝，移送台北地檢署偵辦。

警方指出，今年4月起，南港分局接獲民眾報案，指出CITYLINK、Lalaport等商場接連發生皮夾、服飾失竊，損失金額不菲。北市其他分局亦陸續接獲百貨專櫃及超商收銀機被竊通報。經過調閱監視器交叉比對後，警方發現案件手法相似，均由同一名男子所為。

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據警方調查掌握，嫌犯為42歲楊姓男子，設籍高雄，無業，楊嫌在南港區至少涉及兩起竊盜案。4月19日，他在CITYLINK商場內竊取一只皮夾，內含現金約2280元，當日還在攤位偷走約1萬6千元現金，並於Lalaport服飾店偷得一件價值約1280元的短袖T恤。5月1日，楊嫌再次於Lalaport下手，偷走一只價值約2萬4千多元的名牌LV皮夾，皮夾內藏有新台幣1400元及越南盾35萬元（約合新台幣392元）。整體估計，楊男於南港地區得手的財物價值逾4萬6千元。

警方為強化打擊力道，組成專案小組，分析超過百支監視器畫面，成功鎖定楊嫌行蹤。7月16日中午，警方在台中市某購物中心發現楊嫌行蹤，隨即展開圍捕。雖楊男一度嘗試逃逸，仍遭警方當場壓制逮捕，並查扣多張被害人證件及現金數千元。

警方追到台中逮捕楊男。（記者鄭景議翻攝）

查扣犯案衣服、帽子、眼鏡、手機，以及多張證件、信用卡、新臺幣及外幣紙鈔等贓證物。（記者鄭景議翻攝）

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