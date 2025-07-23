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    男嬰在保母照顧下沒了呼吸、送醫不治 法官這樣判

    男嬰在劉姓保母住處失去呼吸，送醫搶救無效，劉女被依過失致死罪嫌送辦，屏東地院判她無罪。（記者李立法攝）

    男嬰在劉姓保母住處失去呼吸，送醫搶救無效，劉女被依過失致死罪嫌送辦，屏東地院判她無罪。（記者李立法攝）

    2025/07/23 10:54

    〔記者李立法／屏東報導〕領有保母證照的劉女照顧感冒的郭姓男嬰，雖按時餵奶及服藥，男嬰卻在劉女照顧下沒了呼吸，送醫搶救無效，家屬難以接受，檢方認為劉女發現男嬰有拒絕喝奶等異狀時，未及時通知家屬或送醫，應負過失責任，依過失致死罪嫌起訴；屏東地院檢視相關事證後，認為劉女在照顧男嬰期間並無違反應注意義務等情事，判她無罪，可上訴。

    郭姓男嬰2年多前因流鼻涕由母親帶去診所就診並拿藥，並交代劉姓保母需按時為男嬰服藥，男嬰在住處及保母家來回數日後，卻在劉女住處沒了呼吸，劉女發現後趕緊送醫，但已回天乏術，經解剖鑑定，男嬰因呼吸道感染引發肺炎而死亡；家屬難以接受，檢方認為劉女未注意男嬰體溫，男嬰拒喝奶時，未立即送醫治療或通知家屬，違反注意義務，應為男嬰的死亡負起過失責任。

    劉女辯稱，男嬰在她照顧期間沒有發燒，拒絕喝奶時睡眠都很正常，沒有哭鬧或喘，男嬰有吃藥，她有注意無發燒、咳嗽、喘等情形，體溫大概都維持36度左右。

    屏東地院認為男嬰生病期間在母親及保母交互照顧下，都會互相詢問男嬰的情況，雙方溝通尚稱良好，劉女若觀察到男嬰異常，衡情應會通知男嬰母親，究竟是疏於照顧而未察覺男嬰病況嚴重，或當時觀察判斷認尚不需立即就醫仍有疑義，檢方無法證明劉女照顧男嬰時確有違反注意義務情事，或可預見男嬰有死亡風險卻未立即送醫救治，自難以過失致死罪名相繩，應為劉女無罪諭知。

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