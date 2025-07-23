新北萬里砂石車撞國光客運 40歲乘客送醫不治

新北市萬里區今天早上發生砂石車撞國光客運的重大車禍，7位傷患分送到基隆長庚醫院和衛福部基隆醫院。（記者盧賢秀攝）

2025/07/23 11:27

首次上稿 10:54

更新時間 11:27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕新北市萬里區今天（23日）早上發生砂石車撞國光客運的重大車禍，7位傷患分送到基隆長庚醫院和衛福部基隆醫院，其中送到基隆長庚1名40歲乘客傷勢較重到院前已無呼吸心跳，急救無效於9點27分宣告死亡，其他輕傷治療中，大部分骨折居多。

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基隆長庚醫院副院長詹益聖表示，這位重傷的乘客到院時已經沒有呼吸、心跳、瞳孔放大（OHCA），經過急診團隊急救30分鐘以上，仍因傷勢過重宣告不治。詹益聖指出，死者腦部嚴重外傷，主要的傷勢就在頭部，其他部分胸部、四肢沒有明顯的傷勢，到院前已經沒有呼吸、心跳、瞳孔放大等情況。

另有3名傷者送到基隆長庚救治，其中1人胸部肋骨骨折，目前情況穩定；另1人腰椎第5節骨折，穩定當中；另外是臉部的挫傷，目前3位患者都情況穩定。

基隆市衛生局長張賢政表示，客運司機（男、57歲）意識清楚，生命徵象穩定，還在做檢查，他開口第一句話就是問乘客的傷勢，先照顧其他乘客，十分敬業。

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