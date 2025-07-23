南京紅姐風波延燒 「台版紅姐」薇薇再掀網路熱議

38歲偽娘網紅「紅姐」假扮成女子誘騙多名男子發生性關係，還將偷拍影片外流牟利。（翻攝自微博）

2025/07/23 10:30

〔記者王冠仁／台北報導〕近來中國網紅「南京紅姐」在網路上的討論度相當高，沒想到台灣也出現一名「台版紅姐」薇薇，他的手法與南京紅姐相當類似，不僅偷拍與年輕男子的性愛過程，還將影像販售牟利，其中疑似還有年輕籃球隊員；目前網路上有40多部性愛影像流傳。台北市警方對此表示，將會深入追查釐清。

中國網紅「南京紅姐」近來被踢爆，真實身分是一名38歲男子，他長期假扮女性誘騙男網友發生性關係，對象超過1600人，並將過程錄製成影片販售。期間甚至有男網友發現他是「男兒身」，但仍選擇繼續發生關係，還說出「來都來了」，這句話也成為近來火熱的流行用語。

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今天有週刊報導，台灣也有一位「台版紅姐」薇薇，薇薇自稱是「三性」，也是在網路上邀約男網友發生性關係，地區大多在雙北，對象包含各行各業、各年齡層的男子，其中疑似還有籃球員，網路上有40多部性愛影像流傳。不過，薇薇與南京紅姐不同的是，他拍攝影片時，男方似乎都知情，只是男方沒料到薇薇會把這些影像拿去賣錢牟利。

資深刑警表示，薇薇販售性愛影片的行為，若男方不知情，那就觸犯了刑法「妨害性隱私及不實性影像罪」，最高可處7年有期徒刑。如果男方知道薇薇拍攝、販賣影片牟利，那也觸犯刑法散播猥褻物品罪。

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