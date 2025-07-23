日行燈不夠用！雨天開車未開頭燈 彰化近半年抓1486件

雨中開車未開頭燈小心吃罰單。（資料照）

2025/07/23 10:21

〔記者湯世名／彰化報導〕雨季來臨，雨中開車未開頭燈小心吃罰單！彰化縣警局統計，近半年來因下雨開車未開頭燈被民眾檢舉或員警取締的件數高達1486件，都面臨1200元以上3600元以下罰鍰。交通隊指出，汽車行駛時，如遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，都應開啟頭燈，照亮前方路況，並提升車輛辨識度及增加用路人注意，以保障行車安全。

今年6月南部有男子下雨天開車時未開頭燈遭其他用路人檢舉，警方開單告發，該名男子日前收到罰單氣炸PO網幹譙指出，他開車時並非晚上，天色尚亮，只是下著毛毛雨，車頭自動燈都沒有亮起，而且他的車還有日行燈，竟然還被檢舉。

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由於夏季雨季來臨，有許多駕駛恐怕都不知道雨天開車也應開頭燈。據彰化縣警局交通隊統計，今年1至6月因下雨天開車未開頭燈被民眾檢舉或員警取締的件數達1486件，依據道路交通管理處罰條例第42條規定，可處1200元以上3600元以下罰鍰。

交通隊強調，在濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清等狀況下行駛，車輛不能僅開啟「日行燈」，還要開啟頭燈，以免遭檢舉受罰。

汽車行駛如遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，都應開啟頭燈。（資料照）

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