男病患襲臀獲不起訴 受害護理師不服提再議

受害護理師不服檢方處分，委由律師提起再議。（資料照）

2025/07/23 11:06

〔記者陳彩玲／台北報導〕施姓病患涉襲臀性騷獲不起訴！受害護理師表示，以她工作多年經驗，多數患者感到疼痛的反應是「捶、打」，但事發時她很明確感受到，施男是用「摸」的方式碰觸其身體，且根據監視器畫面顯示，施男侵犯她時，已經沒有喊叫、抽動等疼痛舉動，護理師認為尚有疑義需調查，不服檢察官不起訴處分，已委由律師向高檢署提再議。

根據現場監視器畫面顯示，護理師起初為施男包紮傷口時，男子有因疼痛而大聲喊叫、全身抽動，其中右腳有明顯晃動，律師認為這才是疼痛的反射動作，當下護理師持續托住施男的左腿打石膏，直到將男子左腿逐漸固定後，對方未再有明顯反應，包括雙腿無抽動、移動，也沒有喊叫等行為。

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後來，護理師持續為病患固定石膏、調整繃帶，但施男卻伸手碰觸護理師臀部，經喝斥「先生，不要亂摸!」，男子卻又伸手二度觸摸。律師提再議認為，依一般社會通念，施男若真的不小心碰到護理師，經遏止後應更為謹慎控制自己的行為，以免涉及爭議，但對方卻再次做出相同動作。

護理師也進一步指出，以她工作十餘年的經驗，在為病患包紮傷口時，對方只要感到疼痛，下意識通常會是「捶人」或「捏人」的反應，質疑施男為何是以摸人的方式表達，況且男子若真的是不小心，在她遏止後，對方也未曾致歉。

護理師的律師認為，施男觸摸臀部與疼痛的反應不符，檢察官以「施男不堪疼痛而有反射動作，予以不起訴」，悖離認知及經驗，而檢方也未調查整個醫療處置過程，即從施男的反應觀察判斷有無犯意，不僅有失公正，更讓本就艱難的護理師職場環境更陷混沌；另一方面，現場還有其他護理師能作證，檢方也未訊問調查，實有違誤，因此提起再議。

對此，曾任書記官的準律師陳建曄表示，近年全台地檢署案件量大幅增加，檢察官確實會未傳喚告訴人即偵結，並未違反刑事訴訟法程序，但檢方在完全未聽取告訴人意見直接處分，並不合理，只有被告知道告訴人的主張，但告訴人對被告的抗辯完全不知情，在此狀態下，被告比告訴人還占有更多優勢，若檢察官沒有傳喚告訴人給予說明機會，至少讓告訴人遞書狀陳述意見。

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