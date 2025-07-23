控男子二度襲臀不起訴 護理師質疑檢方草率結案

輔大醫院一名護理師控告遭病患襲臀性騷。（資料照）

2025/07/23 10:41

〔記者陳彩玲／台北報導〕新北市泰山區輔大醫院一名護理師，控訴施姓病患今年1月就醫時，對她二度襲臀涉性騷，新北地檢署調查後，認為施男是因疼痛而揮動手部，屬「反射動作」，以罪證不足不起訴。對此，受害護理師質疑，承辦檢察官未傳喚其開庭說明，且現場還有另名護理師能為她作證，但檢方均未調查即草率結案，痛批不起訴書是張「破紙」，對她二度傷害。

全案源於今年1月晚上7時許，施男因車禍骨折被送進醫院，護理師為其左小腿打石膏之際，竟涉嫌用左手碰觸護理師臀部及腰部，受害護理師嚇得立即閃躲，並遏斥「先生，不要摸!」，未料，不到一分鐘，施男又二度舉起手侵犯護理師同一部位，事後挨告性騷。但施男否認犯行，辯稱打石膏太痛手確實有揮到人，但因雙眼緊閉不曉得揮到誰。

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新北地檢署調查時，勘驗現場監視器畫面，護理師當時站在施男左側為其包紮，過程中病患左手確實有抬起揮動，護理師也兩次側身閃避，但審酌施男左小腿骨折，不排除揮手是疼痛而有的「反射動作」，難認有性騷犯意，且無其他證據證明施男犯行，今年6月予以不起訴處分。

近日，被害護理師收到不起訴書，看完檢察官的認定後，不滿質疑從提告至結案，約5個月時間，檢方從未傳喚她開庭，卻斷然做出不起訴處分，護理師心裡感到委屈，哽咽地說，事發時監視器有拍下所有過程，且其同事也在場，能為她作證，質疑檢察官沒有調查，草草了事，並痛斥「收到這張破紙，真的無法接受，對我來說是二度傷害。」

護理師表示，工作已十多年從未被侵犯，這次事發後，讓她心神不寧，時常感到鬱悶，總是有一口氣悶在心裡久久未散，不僅如此，現在工作會害怕病患或家屬站在其身後或身旁，擔心身體再次被碰觸，發現此事已造成其嚴重心理陰影，她吐露心聲，護理師是社會底層人物，盼社會能夠多給他們尊重和愛護。

對此，新北地檢署回應，此案由承辦檢察官依法裁量，告訴人若對處分結果不服，可依法定程序請再議。

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